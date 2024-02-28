Зеленський обговорив з президенткою Молдови ситуацію в Придністров'ї

«Депутати» невизнаного Придністров'я звернулися сьогодні до Росії за захистом від Кишинева та його «геноциду»

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 28 лютого, обговорив зі своєю молдовською колегою Маєю Санду спроби РФ дестабілізувати ситуацію в Придністровському регіоні. Про це повідомляє Офіс президента.

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Зазначається, що глави держав обговорили нещодавні події в Придністровському регіоні Молдови, спроби Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

«Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей», – наголосив Зеленський.

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Окрему увагу під час переговорів президенти приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови до Європейського Союзу є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, так зване керівництво невизнаного Придністров’я провело з’їзд, на якому звернулося за підтримкою до Росії про захист в умовах «посилення тиску Молдови».

Перед з’їздом лунали побоювання, що «депутати» можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. Цей з’їзд є сьомим подібним заходом, попередній перед ним проходив ще у 2006 році. Тоді «депутати» вирішили проводити референдум за приєднання до Росії.

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Після нього придністровський «центрвиборчком» оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження «незалежності», доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих «результатів».

Як повідомлялося, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.