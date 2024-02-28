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Зеленський обговорив з президенткою Молдови ситуацію в Придністров'ї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський обговорив з президенткою Молдови ситуацію в Придністров'ї
Зеленський та Санду проговорили дієві інструменти протистояння впливу Російської Федерації
фото з відкритих джерел

«Депутати» невизнаного Придністров'я звернулися сьогодні до Росії за захистом від Кишинева та його «геноциду»

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 28 лютого, обговорив зі своєю молдовською колегою Маєю Санду спроби РФ дестабілізувати ситуацію в Придністровському регіоні. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що глави держав обговорили нещодавні події в Придністровському регіоні Молдови, спроби Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

«Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей», – наголосив Зеленський.

Окрему увагу під час переговорів президенти приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Співрозмовники наголосили, що інтеграція України та Молдови до Європейського Союзу є спільною метою двох країн, і домовилися про подальшу взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в ЄС.

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, так зване керівництво невизнаного Придністров’я провело з’їзд, на якому звернулося за підтримкою до Росії про захист в умовах «посилення тиску Молдови».

Перед з’їздом лунали побоювання, що «депутати» можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували. Цей з’їзд є сьомим подібним заходом, попередній перед ним проходив ще у 2006 році. Тоді «депутати» вирішили проводити референдум за приєднання до Росії.

Після нього придністровський «центрвиборчком» оголосив, що понад 97% придністровців підтримали майбутнє входження Придністров’я до складу Росії. А також – проголосували за збереження «незалежності», доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апелюють до цих «результатів».

Як повідомлялося, на території Придністров’я Росія створює інформаційні умови для можливої ​​операції під фальшивим прапором. Це робиться в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

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Теги: росія Майя Санду Придністров'я Володимир Зеленський Молдова

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