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У Сумах пролунав вибух

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Сумах пролунав вибух
Повітряні сили повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Раніше у деяких областях України була оголошена повітряна тривога

У Сумах було чутно вибух. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Раніше у низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, тривога пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.

Згодом Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

Наразі карта тривог має такий вигляд:

У Сумах пролунав вибух фото 1
скріншот

Нагадаємо, вчора, 7  березня, у Сумах пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в регіоні. Після повідомлення про вибух Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

Згодом стало відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Сумах пошкодження отримали лікувальні та навчальний заклади міста.

До слова, триває 744-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БпЛА було знищено

Теги: тривога війна Сумщина обстріл окупанти Суми

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