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У Сумах «Шахед» влучив у багатоквартирний житловий будинок

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Сумах «Шахед» влучив у багатоквартирний житловий будинок
фото: Сумська ОВА/Telegram

Наслідки авіаційного удару уточнюються

У ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Один з них влучив у багатоквартирний будинок. Про це інформує Сумська ОВА у Telegram.

Місцева влада не повідомила про постраждалих. На місці працюють усі аварійно-рятувальні служби. Наслідки авіаційного удару уточнюються.

Як повідомлялося, у ніч проти 13 березня у Сумах пролунала серія вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу.  Моніторингові пабліки зазначали, що у районі обласного центру було помічено кілька ворожих безпілотників типу «Шахед».

Нагадаємо, кількість постраждалих через атаку росіян по Кривому Рогу зросла до 44 осіб.

Як повідомлялося, у Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці, в результаті якого загинули троє людей.

До слова, 12 березня, у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаки на підприємства та адміністрацію.

Близько 11 години безполітник атакував комерційне підприємство у місті. Проте за інформацією від співробіників Росгвардії, бзпілотник нібито було збито зі стрілецької зброї, а постраждалих та руйнувань на об'єкті немає

Через годину надійшла інформація, що вже торговий об'єкт зазнав атаки безпілотника. 

Теги: ворог шахед Суми

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