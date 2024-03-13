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Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі
На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності
фото: Сумська ОВА

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються

У ніч на 13 березня окупанти атакували  житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах. Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу «Шахед» пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Атака на Суми: з-під завалів врятовано 10 осіб, є загиблі фото 1

«За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)», – йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності.

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Як повідомлялося, у ніч на 13 березня окупанти атакували Суми безпілотниками типу «Шахед». Один з них влучив у багатоквартирний будинок.

Триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: Суми безпілотник

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