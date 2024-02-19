Стало відомо, яка країна наступною може підписати безпекову угоду з Україною

Наразі про можливу дату підписання безпекової угоди між Україною та Італією невідомо

За словами журналістів, залишилося погодити останні деталі щодо безпекової угоди

Італія та Україна можуть підписати угоду щодо гарантій безпеки вже найближчим часом. Про це повідомляє Formiche.

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Джерела видання зазначають, що залишилося погодити останні деталі щодо такої угоди.

Таким чином Італія, слідом за Великою Британією, Францією та Німеччиною, підпише з Україною довгострокову угоду про безпеку.

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Водночас дипломатичні джерела не розголошують можливих дат підписання угоди.

Перша зустріч італійських та українських чиновників для укладення двосторонньої угоди відбулася 28 листопада минулого року. Очікується також, що італійська угода буде більше схожа на французьку, ніж на німецьку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Угода охоплюватиме довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України.

Угода включає дипломатичні, економічні і військові заходи на випадок нової агресії росіян. Договір підписано на десять років з можливістю продовження. Німеччина підтримуватиме Україну в розбудові сучасних Збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.

Також президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Підписання угоди відбулося в Парижі під час робочого візиту українського президента.