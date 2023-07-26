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Обвал мосту на Закарпатті: завершено демонтаж зруйнованих частин (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обвал мосту на Закарпатті: завершено демонтаж зруйнованих частин (відео)
На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва
фото: скриншот відео ДСНС

Рятувальники продовжують роботи на місці обвалу мосту у Закарпатській області

Після обвалу мосту через річку Тересва у Закарпатській області рятувальники завершили демонтаж зруйнованих частин переправи. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Увесь день та вечір рятувальники ДСНС разом з іншими службами цивільного захисту працюють над відновленням сполучення між населеними пунктами Тересва та Бедевля, Тячівського району Закарпатської області», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зараз надзвичайники встановлюють третю секцію важкого механізованого мосту ТММ-3М1.

Водночас демонтаж зруйнованих частин мосту та вантажівки, яка застрягла на тримальних конструкціях, завершено. Рятувальники продовжують роботу.

Нагадаємо, у Закарпатській області 24 липня обвалився міст через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. За останніми даними Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок інциденту на мосту постраждали дві жінки та троє неповнолітніх – віком 10, 15 та 17 років.

Як повідомлялося, мосту через річку Тересва у Закарпатській області вже 66 років. Він жодного разу капітально не ремонтувався. Імовірно, це і стало причиною інциденту.

Теги: Закарпаття міст ДСНС

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