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Обвал мосту на Закарпатті: п’ятеро постраждалих, серед них є діти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обвал мосту на Закарпатті: п’ятеро постраждалих, серед них є діти
На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва
фото: ДСНС

Усіх травмованих у результаті інциденту госпіталізовано

Унаслідок обвалу мосту в Тячівському районі Закарпатської області постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Інформація про руйнування автомобільного моста протяжністю орієнтовно 30 м між смт Тересва та с. Бедевля Тячівського району надійшла до Служби порятунку 24 липня о 19:00. Унаслідок події в річку Тересва впали два транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі.

За попередньою інформацією ДСНС, п’ятеро осіб травмовані. Серед них – двоє дітей. Постраждалих госпіталізовано.

Сполучення по трасі Н-09 «Мукачево – Рогатин – Львів» тимчасово припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.

Як повідомляється, від ДСНС залучено чотири одиниці техніки та 17 рятувальників. 

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На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва
фото: ДСНС

Нагадаємо, у Закарпатській області 24 липня обвалився міст через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. Раніше було відомо про трьох постраждалих.

Теги: Закарпаття міст

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