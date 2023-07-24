Обвал мосту на Закарпатті: п’ятеро постраждалих, серед них є діти

На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва

Усіх травмованих у результаті інциденту госпіталізовано

Унаслідок обвалу мосту в Тячівському районі Закарпатської області постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Інформація про руйнування автомобільного моста протяжністю орієнтовно 30 м між смт Тересва та с. Бедевля Тячівського району надійшла до Служби порятунку 24 липня о 19:00. Унаслідок події в річку Тересва впали два транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі.

За попередньою інформацією ДСНС, п’ятеро осіб травмовані. Серед них – двоє дітей. Постраждалих госпіталізовано.

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Сполучення по трасі Н-09 «Мукачево – Рогатин – Львів» тимчасово припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби.

Як повідомляється, від ДСНС залучено чотири одиниці техніки та 17 рятувальників.

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На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва фото: ДСНС

Нагадаємо, у Закарпатській області 24 липня обвалився міст через річку Тересва Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. Раніше було відомо про трьох постраждалих.