Офіс Генерального прокурора проводить обшуки в «Укренерго»

Обшуки проводяться на підставі ухвали Печерського районного суду столиці

Сьогодні, 20 вересня Офіс Генпрокурора завітав з обшуками до приміщення НЕК «Укренерго», проводиться виїмка договорів із контрагентами. Подробиці повідомляє «LIGA».

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Підставою для проведення обшуків стала ухвала Печерського районного суду міста Києва. Також факт їх проведення, зі слів видання, підтвердили в «Укренерго».

«Обшуки проводяться в рамках кримінального провадження №42023000000000452, зареєстрованого працівниками МВС 16 вересня», – говориться в публікації «LIGA».

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Серед контрагентів видання називає компанії ТОВ «Центробуд», ТОВ «Секур Інтеграція», ТОВ «Топ Трейдінг Лайн», ТОВ «НВЦ Інбіотех», КВКП «Союз», ТОВ «Енерго Країна», ТОВ «Хорос», МПП Фірма «Інтеренергосервіс», ТОВ «Еліз», ТОВ «Контур-М», ТОВ «МГК Черкаси», ТОВ «Буд-Агро-Енерго-Груп», ТОВ «Структум» тощо.

Зазначається, що ці компанії постачали НЕК «Укренерго» товари та послуги у 2019-2023 роках.

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«LIGA», посилаючись на власні джерела, знайомі з обставинами провадження, пише, що воно було зареєстровано, спираючись на результати перевірки Укренерго Державною аудиторською службою (ДАСУ). Звіт про цю перевірку було складено у березні 2023 року.

Раніше ми писали, що тариф на передачу електроенергії «Укренерго» встановлюється на недостатньому рівні з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Тому компанії доводиться займатися пошуком кредитного фінансування, щоб виплачувати накопичену заборгованість перед виробниками «зеленої» енергії, заявив співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики Ігор Тинний.