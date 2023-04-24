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Оголошено добір на 200 посад окружних прокуратур: що варто знати кандидатам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оголошено добір на 200 посад окружних прокуратур: що варто знати кандидатам
фото з відкритих джерел

Прийом документів триватиме до 28 квітня 2023 року

Офіс Генерального прокурора продовжує добір кандидатів на посади прокурорів в дев’яти областях. Наразі залишаються вакантними 200 посад прокурорів окружних прокуратур: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської та 4-х Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Центрального, Західного, Південного та Східного регіонів.

Головні вимоги до кандидатів:

  • громадянство України
  • вища юридична освіта
  • володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови

Прийом документів триватиме до 28 квітня 2023 року.

Нагадаємо, виконувачка обов'язків голови податкової служби Києва Оксану Датій звільнили зі служби після публічних звинувачень у корупції від Держбюро розслідувань, проте вона оскаржує звільнення в суді. 

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Теги: історія прокурор звільнення кадрові зміни

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