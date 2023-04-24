Оголошено добір на 200 посад окружних прокуратур: що варто знати кандидатам

Прийом документів триватиме до 28 квітня 2023 року

Офіс Генерального прокурора продовжує добір кандидатів на посади прокурорів в дев’яти областях. Наразі залишаються вакантними 200 посад прокурорів окружних прокуратур: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської та 4-х Спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Центрального, Західного, Південного та Східного регіонів.

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Головні вимоги до кандидатів:

громадянство України

вища юридична освіта

володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови

Прийом документів триватиме до 28 квітня 2023 року.

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Нагадаємо, виконувачка обов'язків голови податкової служби Києва Оксану Датій звільнили зі служби після публічних звинувачень у корупції від Держбюро розслідувань, проте вона оскаржує звільнення в суді.