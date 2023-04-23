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Що росіяни планували зробити з Україною після перемоги: депутат Держдуми зробив гучну заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Що росіяни планували зробити з Україною після перемоги: депутат Держдуми зробив гучну заяву
Путініст Вассерман прагне ліквідації України
фото з відкритих джерел

Вассерман зізнався, що реальні цілі росіян щодо України зовсім не «звільнення»

Головною метою розгорнутої Росією війни є ліквідація України. А далі на черзі – Америка. Таку заяву зробив депутат Держдуми РФ, уродженець Одеси Анатолій Вассерман.

Прикметно, що відбулося це у контексті розмови про «допомогу» Росії Сербії.

Вассерман каже, США мають зрозуміти, що «подальша підтримка терору не окупається».

«Лише коли ми закінчимо ліквідацію терористичної організації Україна і цим покажемо, що не готові миритися з терором і в інших місцях, лише коли головний спонсор тероризму – США – зрозуміє, що подальша підтримка терору не окупається – лише тоді ми зможемо допомогти Сербії вести переговори про прорив блокади та про неприпустимість цієї блокади надалі», – сказав Вассерман.

Раніше учасник російських телевізійних інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» та «Брейн ринг», колишній одесит Анатолій Вассерман, який затято підтримує кремлівську політику,  заявив, що його родичі підтримують українську владу, бо зазомбовані.

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Теги: депутат Україна звільнення переговори росіяни

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