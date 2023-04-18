САП подовжила Коболєву запобіжний захід

Підозрюваний зобов'язаний внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще на два місяці подовжили дію запобіжного заходу колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє пресслужба САП, посилаючись на рішення судді ВАКС від 17 квітня.

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Йдеться про подовження терміну дії обов'язків, покладених на підозрюваного, а саме:

з'являтися за кожною вимогою до детектива, прокурора та до суду;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд щодо зміни свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з певним колом свідків у справі;

здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Зазначається, що відповідно до постанови апеляційної палати ВАКС від 1 березня про обрання запобіжного заходу підозрюваний зобов'язаний внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки.

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«Попри те, що рішення про застосування цього запобіжного заходу ухвалено ще 1 березня, воно станом на сьогодні не виконано - кошти в повному обсязі не внесені», – зазначили в САП.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно ексочільника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.