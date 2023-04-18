Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

САП подовжила Коболєву запобіжний захід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
САП подовжила Коболєву запобіжний захід
фото з відкритих джерел

Підозрюваний зобов'язаний внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще на два місяці подовжили дію запобіжного заходу колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це повідомляє пресслужба САП, посилаючись на рішення судді ВАКС від 17 квітня.

Йдеться про подовження терміну дії обов'язків, покладених на підозрюваного, а саме:

  • з'являтися за кожною вимогою до детектива, прокурора та до суду;
  • не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти прокурора, детектива або суд щодо зміни свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з певним колом свідків у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.

Зазначається, що відповідно до постанови апеляційної палати ВАКС від 1 березня про обрання запобіжного заходу підозрюваний зобов'язаний внести 230 млн грн застави та виконувати визначені судом процесуальні обов'язки.

«Попри те, що рішення про застосування цього запобіжного заходу ухвалено ще 1 березня, воно станом на сьогодні не виконано - кошти в повному обсязі не внесені», – зазначили в САП.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування стосовно ексочільника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Читайте також: Справа Коболєва: НАБУ знайшло нові дані
Теги: кордон паспорт прокуратура Нафтогаз України прокурор слідство розслідування САП Андрій Коболєв

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські фермери погрожують заблокувати пункт пропуску через кордон. Вони вимагають більше не ввозити українське зерно у Польщу
Скандал у Польщі. Як не допустити антиукраїнських настроїв і продовжити експорт
12 квiтня, 19:04
З’явилися перші фото з місця ДТП, яку влаштував Остап Ступка
З’явилися перші фото з місця ДТП, яку влаштував Остап Ступка
5 квiтня, 15:06
Тортури росіяни зазвичай поєднували з тривалими допитами
Побої та «дзвінок Путіну»: комісія ООН дослідила, як росіяни катують полонених
18 березня, 17:35
Ордер на арешт Путіна. ПАР планує консультації з Росією, а Бразилія готова діяти
Ордер на арешт Путіна. ПАР планує консультації з Росією, а Бразилія готова діяти
23 березня, 08:59
Співробітники СБУ затримали зрадника під час виконання ним розвідувального завдання
СБУ затримала агентів Кремля, один із них – інженер заводу «Мотор Січ»
24 березня, 12:50
Президент традиційно подякував військовим
Зеленський у зверненні розповів, як зупинити російський терор
2 квiтня, 20:08
В управлінні Житомирсько-Овруцької єпархії відбулася зустріч представників релігійної громади
На Житомирщині дві парафії УПЦ МП перейшли до Помісної церкви
12 квiтня, 12:05
До організації оборудки причетний топменеджмент столичного підприємства-газотрейдера
Дніпропетровщина: викрито оборудку приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон
13 квiтня, 12:51
Внаслідок боїв постраждали десятки цивільних, точна кількість поранених невідома
Боротьба за владу у Судані. Що відомо?
15 квiтня, 20:45

Події в Україні

САП подовжила Коболєву запобіжний захід
САП подовжила Коболєву запобіжний захід
Працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон (фото)
Працівник «Укрзалізниці» вигадав незвичний спосіб, як вивозити ухилянтів за кордон (фото)
На Луганщині загинули мирні мешканці, на Ізюмщині пошкоджено високовольтну лінію: ситуація в регіонах
На Луганщині загинули мирні мешканці, на Ізюмщині пошкоджено високовольтну лінію: ситуація в регіонах
Окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині:  ЗСУ вказали на ознаки
Окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині:  ЗСУ вказали на ознаки
Росіяни атакують Херсон: Банкова повідомила деталі
Росіяни атакують Херсон: Банкова повідомила деталі
Перетворюють Бахмут на руїну: Сирський розповів про ситуацію в епіцентрі бойових дій
Перетворюють Бахмут на руїну: Сирський розповів про ситуацію в епіцентрі бойових дій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
30K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
15K
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
11K
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6078
Впливове німецьке видання назвало простий спосіб зупинити війну в Україні: Кремль у шоці
5866
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці

Новини

«До Москви і далі»: розвідка зізналася, куди дістаються українські дрони
Сьогодні, 07:59
ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Вчора, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
16 квiтня, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
16 квiтня, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
16 квiтня, 06:49

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту