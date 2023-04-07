У центрі Києва чоловік погрожував паркувальникам посвідкою Генпрокуратури. Деталі скандалу

Через суспільний резонанс скандальний чоловік вже написав заяву на звільнення з прокуратури

6 квітня в Києві на Подолі чоловік порушив ПДР, припаркувавшись на зупинці громадського транспорту. А коли повернувся, почав погрожувати паркувальникам і махати посвідкою Генпрокуратури. Обурливе відео з'явилося в соціальних мережах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На кадрах видно, що водій повернувся з покупками і виявив, що його автомобіль «Опель» зник. У цей час комунальники саме евакуювали авто іншого порушника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водій «Опеля» запитав де його авто, а коли отримав відповідь – шукати на штрафмайданчику, почав показувати посвідчення, в якому вказано, що він співробітник Офісу Генерального прокурора.

І хоча комунальник пояснював, що закон для всіх один, а авто «прокурора» було припарковане з порушенням ПДР – на зупинці громадського транспорту, водій-порушник не заспокоювався.

«Я не поняв, ви що, вообще ох*єлі, чи що?!» – вигукував розгніваний автовласник, який представився Закриничним Миколою Миколайовичем.

Чоловік вимагав в інспектора його номер телефону, щоб розібратися з ним особисто. У підсумку, обурений Микола Закриничний сфотографував інспектора й пішов кудись разом із фруктами, які він весь цей час тримав у руках.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На інцидент, який відбувся на Подолі, вже відреагували в Генпрокуратурі. У коментарі ЗМІ представники відомства розповіли, що Микола Закриничний (саме так звуть хамовитого автомобіліста) вже написав заяву про звільнення.

При цьому у ГПУ наголосили, що чоловік не був прокурором.

«Повідомляємо, що громадянин, відео з яким було оприлюднено низкою ЗМІ, не був прокурором. В Офісі Генпрокурора він організовував роботу з утримання адмінприміщень, вів облік наявності майна та проводив його періодичний огляд», – розповіли в Генпрокуратурі.

У відомстві додали, що наразі чоловік вже написав заяву на звільнення і буде звільнений з органів прокуратури.

Зауважимо, що на сайті ГПУ Закриничний вказаний як «комендант відділу експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій‚ документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що нещодавно відомий актор Остап Ступка в стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП у Києві. Актора було затримано. У результаті ДТП є постраждалі.