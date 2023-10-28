Окупант розповів, що треба зробити, щоб піти у відпустку (перехоплення)

За словами росіянина, втрати – величезні, а тіла його побратимів по пів року валяються просто неба

Росіянин каже, шанси, що він повернеться додому – відсотків 20

Військовослужбовець РФ розповідає дружині про постійні обстріли з боку ЗСУ та втрати. Перехоплення розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Так, окупант розповідає, що хоче вчитися на штурмовика, бо їм принаймні дають відпустки. А зараз він безперервно змушений брати участь у боях. За словами росіянина, втрати – величезні, а тіла його побратимів по пів року валяються просто неба, їх ніхто не прибирає. Зате по телевізору розповідають, що російська армія вже завоювала все, що можна, та героїчно «б’є хохлів».

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Крім того, росіянин каже, шанси, що він повернеться додому – відсотків 20.

Раніше один із російських солдатів розповів про знущання з українських військових. Він пишається, що тепер вміє «різати голову по спіралі».

Раніше співробітники Служби безпеки України накрили вогнем російських загарбників на Херсонському напрямку. Російські командири у відчаї думаю «викликати Зевса», щоб той допоміг їм блискавками.