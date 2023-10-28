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Окупант розповів, що треба зробити, щоб піти у відпустку (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант розповів, що треба зробити, щоб піти у відпустку (перехоплення)
За словами росіянина, втрати – величезні, а тіла його побратимів по пів року валяються просто неба
фото з відкритих джерел

Росіянин каже, шанси, що він повернеться додому – відсотків 20

Військовослужбовець РФ розповідає дружині про постійні обстріли з боку ЗСУ та втрати. Перехоплення розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, окупант розповідає, що хоче вчитися на штурмовика, бо їм принаймні дають відпустки. А зараз він безперервно змушений брати участь у боях. За словами росіянина, втрати – величезні, а тіла його побратимів по пів року валяються просто неба, їх ніхто не прибирає. Зате по телевізору розповідають, що російська армія вже завоювала все, що можна, та героїчно «б’є хохлів».

Крім того, росіянин каже, шанси, що він повернеться додому – відсотків 20.

Раніше один із російських солдатів розповів про знущання з українських військових. Він пишається, що тепер вміє «різати голову по спіралі».

Раніше співробітники Служби безпеки України накрили вогнем російських загарбників на Херсонському напрямку. Російські командири у відчаї думаю «викликати Зевса», щоб той допоміг їм блискавками.

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Теги: окупанти армія озброєння втрати перехоплення знущання

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