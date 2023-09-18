«Наші все продали». Окупанти бідкається на нестачу озброєння (аудіо)

Рашист каже, що на фронті у них залишилось озброєння лише радянських зразків і часто воно не боєздатне

Російський загарбник поскаржився на стан армії РФ. Він бідкається, що їм не вистачає озброєння для війни в Україні. Про це свідчить розмова, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рашист зазначає, на фронті у них залишилось озброєння лише радянських зразків і часто воно не боєздатне. Водночас, окупант заявив, що Збройні сили України споряджені значно краще і мають більшу кількість зброї.

«Наші все продали, проср*ли. Наші тупо по телевізору п*здять. У них 20, бл*дь, пташок у повітрі, а у нас одна, ось уся різниця, наприклад», – каже він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 572-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА типу Shahed-136/131.