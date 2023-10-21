Окупант розповів про звірства, вчинені над українцями (перехоплення)

Росіянин хизується, що вбив чимало українських військових

Один із російських солдатів розповів про знущання з українських військових. Він пишається, що тепер вміє «різати голову по спіралі». Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За словами росіянина, військовим вже закрили відпустки. Річ у тім, що «на них готується наступ».

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Окупант розповідає про велику кількість 300-х серед своїх «побратимів». Водночас хизується, що вбив чимало українців.

«А знаєш, що найцікавіше? Коли їх ріжеш, вони маму кличуть російською мовою», – каже кат.

Також російський загарбник розповів, що за розмову телефоном в армії РФ можуть просто застрелити.

«Коли поговоримо телефоном – прильоти потім. Тут обнулити людину – як два пальці об асфальт», – підсумував окупант.

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Раніше співробітники Служби безпеки України накрили вогнем російських загарбників на Херсонському напрямку. Російські командири у відчаї думаю «викликати Зевса», щоб той допоміг їм блискавками.