Зеленський розповів, коли Україна отримає новий захист від шахедів

Київ і Осло працюють над трьома оборонними проєктами, один із яких має посилити протидію російським дронам уже за кілька місяців

Україна очікує на перші результати проєкту із захисту від російських шахедів за півтора-два місяці. Загалом Київ і Осло працюють над трьома оборонними напрямами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічей у Норвегії 21 жовтня, пише «Главком».

«Перший проєкт, результат сильний, на мій погляд, ми отримуємо вже за півтора-два місяці і отримуємо для захисту нас від шахедів», – сказав глава держави журналістам.

За словами Зеленського, один із проєктів передбачає співпрацю з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Другий стосується системи FREYA, а третій – протиповітряної оборони та супутникового зв’язку. Деталі розробок наразі не розголошують.

Під час візиту до Норвегії президент також обговорив із партнерами подальшу оборонну підтримку України. Сторони працюють над тим, щоб посилити можливості української протиповітряної оборони та протидію російським повітряним атакам.

Окремою темою переговорів стала фінансова допомога. За словами Зеленського, Україні бракує 3,5 млрд євро для покриття фінансових потреб до кінця 2026 року. Це питання він порушив під час зустрічей із норвезькими партнерами. Крім того, Україна та Норвегія обговорили пакет енергетичної підтримки на тлі підготовки до зимового періоду.

Варто нагадати, що Україна спільно з європейськими партнерами працює над створенням нової антибалістичної системи FREYJA. До кінця 2026 року розробники планують перейти до випробувань, а перші результати створення окремих елементів системи вже є.