Росія атакувала Кривий Ріг

Внаслідок атаки інформація про постраждалих не надходила

Вночі 10 листопада російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає «Главком».

За інформацією Вілкула, росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Кривого Рогу.

«Місто під атакою ворожих БпЛА. Ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури», – написав Вілкул.

Як відомо, 19 жовтня військові РФ вдарили по Кривому Рогу. Унаслідок атаки загинуло двоє чоловіків.

За даними правоохоронців, ще семеро людей зазнали поранень, серед них – 15-річний підліток. Пошкоджено промислове підприємство, багатоповерхівки, пошту, банк, коледж, магазини, автівки.

Раніше повідомлялося, що компанія ArcelorMittal зупинила роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг» – найбільшого підприємства гірничо-металургійного комплексу України. Рішення ухвалили після серії російських ракетних ударів, які призвели до загибелі та поранення працівників.

Протягом останніх п'яти тижнів підприємство чотири рази зазнавало ракетних атак. Останній удар стався 21 вересня. Загалом унаслідок цих атак загинули п'ятеро людей. Ще 17 працівників отримали поранення, один із них перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 17 серпня ArcelorMittal повідомила про ракетний удар по підприємству, внаслідок якого були пошкоджені ключові об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Тоді загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення. Після атаки частину виробничих процесів на комбінаті зупинили.

До слова, уночі проти четверга, 10 вересня, російські війська завдали ударів безпілотниками по щонайменше п'яти локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах Кривого Рогу. У двох місцях досі тривають роботи з гасіння пожеж, двоє людей госпіталізовано.

Перші сигнали про загрозу з'явилися одразу після півночі: голова Ради оборони міста Олександр Вілкул попередив містян, що частина ворожих дронів іще перебуває на підльоті до міста, і закликав мешканців перебувати в укриттях. За кілька хвилин він повідомив про перші прямі влучання у житловому секторі та про поранених, яких оперативно доставили до лікарні.