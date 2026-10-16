Росія завдала удару по митниці у Волинській області

Російські БпЛА атакували й Луцьк, де повторно вдарили по підприємству з іноземними інвестиціями

На Волині російські безпілотники також спричинили пожежу на стоянці вантажівок

Волинська область продовжує перебувати під атакою російських ударних безпілотників типу шахед, зокрема реактивних. У Ковелі під ударом опинився місцевий митний термінал, також горять близько десяти вантажівок із напівпричепами. Є один постраждалий. Про це повідомила Волинська обласна військова адміністрація, пише «Главком».

У Ковелі внаслідок атаки загорілися близько десяти вантажних автомобілів із напівпричепами. Також російські безпілотники вдарили по місцевому митному терміналу. Відомо про одну постраждалу людину.

У Луцьку російські дрони повторно уразили підприємство з іноземними інвестиціями, яке вже зазнало атаки вночі. Детальну інформацію про наслідки ударів обласна військова адміністрація пообіцяла повідомити згодом.

У Луцьку окупанти повторно атакували підприємство з іноземними інвестиціями, яке зазнало удару вночі. Інших подробиць щодо наслідків атаки Волинська ОВА у повідомленні не навела.

Варто нагадати, що у ніч проти 16 жовтня російські терористи атакували Волинську область. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Волинської ОВА Романа Романюка.

«Дуже складна ніч. Безперервно нашу область атакували реактивні шахеди. Близько 20 ворожих цілей були спрямовані на Волинь. Є руйнування цивільної та критичної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.