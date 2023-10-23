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Окупанти атакували авіабомбами Куп’янський район: фото наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували авіабомбами Куп’янський район: фото наслідків
Наслідки нічної атаки на Куп’янський район
фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення 39-річна жінка

Російські загарбники завдали удару авіабомбою по Купʼянському районі Харківщини. Про це повідомляє місцева обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 22 жовтня близько 10:00 окупаційні війська завдали удар ФАБ-250 по с. Курилівка Купʼянського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення 39-річна жінка.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та приватне підприємство.

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Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські окупаційні війська атакували «Шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. «Шахедами» противник атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках: південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона.

До слова, триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.

Теги: росія війна окупанти

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