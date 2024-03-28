Окупанти атакували дронами приватні будинки в Запоріжжі

Інформація щодо кількості постраждалих та руйнування уточнюється

У ніч на 28 березня під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог наніс удари безпілотниками по приватним цивільним будинкам Запоріжжя.

За словами Федорова, є постраждалі, інформація щодо кількості постраждалих та руйнування уточнюється.

Зазначимо, протягом ночі ворог атакував українські міста безпілотниками.

Зокрема, у ніч на 28 березня російські загарбники атакували Харків «шахедами». Під ударом опинився Київський район міста. Унаслідок атаки зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибило шибки.

Як повідомлялося, у ніч на 28 березня російські загарбники запустили по Україні «шахеди». У Харкові та Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст.

До слова, 27 березня російські загарбники обстріляли селище Борова Харківської області, унаслідок наслідок удару загинув 12-річний хлопчик.