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Окупанти атакували дронами приватні будинки в Запоріжжі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти атакували дронами приватні будинки в Запоріжжі
фото ілюстративне

Інформація щодо кількості постраждалих та руйнування уточнюється

У ніч на 28 березня під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог наніс удари безпілотниками по приватним цивільним будинкам Запоріжжя.

За словами Федорова, є постраждалі, інформація щодо кількості постраждалих та руйнування уточнюється.

Зазначимо, протягом ночі ворог атакував українські міста безпілотниками.

Зокрема, у ніч на 28 березня російські загарбники атакували Харків «шахедами». Під ударом опинився Київський район міста. Унаслідок атаки зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибило шибки.

Як повідомлялося, у ніч на 28 березня російські загарбники запустили по Україні «шахеди». У Харкові та Дніпрі лунали вибухи.  Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст. 

До слова, 27 березня російські загарбники обстріляли селище Борова Харківської області, унаслідок наслідок удару загинув 12-річний хлопчик.

Теги: Запоріжжя Іван Федоров

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