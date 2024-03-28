Окупанти атакували дронами приватні будинки в Запоріжжі
Інформація щодо кількості постраждалих та руйнування уточнюється
У ніч на 28 березня під час повітряної тривоги в Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ворог наніс удари безпілотниками по приватним цивільним будинкам Запоріжжя.
За словами Федорова, є постраждалі, інформація щодо кількості постраждалих та руйнування уточнюється.
Зазначимо, протягом ночі ворог атакував українські міста безпілотниками.
Зокрема, у ніч на 28 березня російські загарбники атакували Харків «шахедами». Під ударом опинився Київський район міста. Унаслідок атаки зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибило шибки.
Як повідомлялося, у ніч на 28 березня російські загарбники запустили по Україні «шахеди». У Харкові та Дніпрі лунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку міст.
До слова, 27 березня російські загарбники обстріляли селище Борова Харківської області, унаслідок наслідок удару загинув 12-річний хлопчик.
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