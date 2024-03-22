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У ДніпроГЕС поцілило вісім ворожих ракет – Офіс генпрокурора

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У ДніпроГЕС поцілило вісім ворожих ракет – Офіс генпрокурора
Станція виведена з ладу після атаки російських окупантів, у ГЕС поцілили вісім ракет
фото з відкритих джерел

Наразі загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає

Під час атаки 22 березня зранку у Дніпровську ГЕС  влучили вісім російських ракет. Станція виведена з ладу, але загрози прориву немає.
Про це повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрія Бєлоусова в ефірі телемарафону.

«Сьогодні відбулася наймасованіша атака на об'єкти енергоструктури за останній рік, це точно. Ми можемо сказати, що разом з сьогоднішньою атакою росіяни неодноразово напади на 136 об'єктів енергоструктури в Україні, починаючи з масштабного вторгнення», – сказав він.

Представник Офісу генпрокурора наголосив, що станція виведена з ладу після атаки російських окупантів, у ГЕС поцілили вісім ракет.

«Сьогодні Запоріжжя було під масованою атакою. Тільки в саму ГЕС влучили вісім разів, тобто вісім ракет потрапили у цей важливий для України об'єкт, який виконує не лише енергетичну складову, але й інші функції», – заявив Бєлоусов.

Він додав, що наразі загрози прориву дамби ДніпроГЕС немає.

Нагадаємо,  голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що у Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно. За словами Сироти, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору. «Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду», – заявив Сирота.

Як повідомлялося, унаслідок російського удару по греблі Дніпровської ГЕС ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу. В тролейбусі були люди.

Нагадаємо, зранку 22 березня російські війська розпочали масштабний обстріл території України. Унаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому та інших. У деяких містах зникло світло.

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Теги: Дніпровська ГЕС Запоріжжя

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