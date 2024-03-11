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Велике оборонне будівництво на Запоріжжі. Новий глава області обіцяє показати окупантам «зуби дракона»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Велике оборонне будівництво на Запоріжжі. Новий глава області обіцяє показати окупантам «зуби дракона»
Наразі вже укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних споруд
фото: Міноборони України/Facebook

«У березні до наявних 1,3 млрд грн буде виділено ще більше коштів на будівництво фортифікаційних споруд»

Кабмін виділив 1,3 млрд на спорудження фортифікаційних споруд у Запорізькій області – мова йде про «зуби дракона». Про тендер, який Запорізька обласна військова адміністрація оголосила на початку січня, в інтерв’ю «Главкому» розповів її керівник Іван Федоров.

«Дійсно, 1,3 млрд гривень виділено Запорізькій області на побудову фортифікації. На всіх абсолютно об’єктах, на яких повинні, сьогодні ми ведемо діяльність і продовжуватимемо це робити», – зазначив він.

Федоров розповів, що укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних споруд, та додав, що кількість контрактів «не означає кількість оборонних споруд, кількість кілометрів протитанкових ровів».

«Також важливим фактором є кількість оборонних споруд, які сьогодні проєктують наші військові. Тож ми на сьогодні робимо все для того, щоби виконати завдання військових», – зазначив керівник ОВА.

Іван Федоров також висловив переконання, що сума у 1,3 млрд грн не є граничною і в цьому місяці ще будуть виділятися гроші.

Нагадаємо, Управління капітального будівництва Запорізької ОДА скасувало відкриті торги із закупівлі предметів оборонного призначення. На початку січня 2024 року замовник оголосив тендер очікуваною вартістю 88,5 млн грн. Планувалася закупівля 45 тис. штук загороджувальних бетонних пірамід. До середини березня весь товар мав бути поставлений, однак замовник оголосив про скасування тендера через відсутність фінансування з державного бюджету.

Як повідомляв «Главком», росіяни масово встановлюють оборонні лінії у вигляді «зубів дракона» на окупованих українських територіях. Також відомо, що «зуби дракона» виготовляють на заводі залізобетонних виробів у Гомелі (Білорусь).

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Теги: Міноборони будівництво військові тендер Запорізька область Іван Федоров

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