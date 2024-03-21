Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада запустила процедуру ліквідації Запорізької облради

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада запустила процедуру ліквідації Запорізької облради
Запорізька ОВА може перебрати повноваження обласної ради, яка два роки не може зібрати засідання
фото з відкритих джерел

Закон передбачає передачу повноважень Запорізької облради на час воєнного стану, плюс 30 днів після його завершення, Запорізькій обласній військовій адміністрації

Верховна Рада запустила процедуру розпуск Запорізької обласної ради. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

«Верховна Рада прийняла постанову про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією повноважень, передбачених законом про правовий режим воєнного стану. Запустивши розпуск Запорізької обласної ради  #9118», - написала Геращенко.

Нардепка уточнила, що цим рішенням створюється прецедент розпуску місцевих рад на територіях, які не були окуповані і передача їх повноважень військово-цивільним адміністраціям.  Геращенко додала, що таке рішення є «ударом по самоврядуванню».

«Проблема в Запоріжжі дійсно існує, обласна рада не може зібратися вже два роки. Але треба припинити повноваження колаборантів і корупціонерів в Запоріжській облраді і перезавантажити її роботу за рахунок нових доброчесних депутатів. «ЄС» не голосувала за цю постанову, бачимо великі загрози для децентралізації в подібних рішеннях», – додала Геращенко.

Вона також уточнила, що ліквідацію Запорізької облради підтримали «Слуга народу», «Батьківщина», ОПЗЖ. «За» 236 нардепів.

Як раніше писав «Главком», зокрема, згідно з законом, пропонується увести на час дії воєнного стану та 30 днів після його скасування наступне:

  • повноваження обласної ради здійснюватиме обласна військова адміністрація (ОВА);
  • виконавчий апарат облради підпорядковуватиметься начальнику ОВА;
  • обласна рада не здійснюватиме свої повноваження;
  • комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад області,
  • підпорядковуватимуться відповідній ОВА;
  • управління об'єктами спільної власності територіальних громад області здійснюватиметься начальником ОВА;
  • начальник ОВА зможе увільняти від виконання посадових обов'язків працівників виконавчого апарату обласної ради (для таких працівників оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду).

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що розпуску Запорізької обласної ради не планується, бо повноваження ради на час воєнного стану передаються обласній військовій адміністрації.

Читайте також: Новий голова Запорізької ОВА: У нас є дві проблеми – диверсійні групи та мобілізація
Теги: Запоріжжя Верховна Рада Ірина Геращенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Востаннє Запорізька облрада збиралася на сесію у березні 2022 року
Рада голосуватиме за передачу повноваження Запорізької облради до ОВА – ЗМІ
19 березня, 18:18
Новинський винайняв відомого юриста та лобіста, щоб змусити Україну відмовитись від плану заборонити Московську церкву
Лобіст Новинського погрожує нардепам, які хочуть заборонити Московську церкву в Україні
18 березня, 11:04
Каховське водосховище знову наповнюється водою
До Каховського водосховища повернулася вода: як це вплине на бойові дії
16 березня, 16:23
Окупанти кожну людину, яка розмовляє українською, вважають ворогом
Окупанти переслідують за українську мову мешканців окупованої частини Запорізької області
13 березня, 07:56
Депутати пропонують запровадити швидку процедуру заборони або ж спрощення переходу від УПЦ до ПЦУ
Заборона Московської церкви: Комітет Ради рекомендував законопроєкт до другого читання
5 березня, 14:44
На 93% менше коштів витратила Україна на лобіювання у США у 2023 році
Скільки державних коштів Україна витрачає на вплив у США: інфографіка
4 березня, 19:07
Спецназ ФСБ РФ на місці бою в місті Карабулак в Інгушетії
Росіяни повідомили про наслідки нічного бою силовиків та повстанців у Інгушетії
3 березня, 17:15
Комітет Верховної Ради другий день працює над остаточною версією законопроєкту про мобілізацію
Парламентський комітет схвалив звільнення від призову деяких категорій громадян
29 лютого, 13:33
Майже рік не вщухають сімейні баталії між нардепом-силачем зі «Слуг народу» Василем Вірастюком та його половинкою Інною; вони не лише розлучаються, а й ділять заощадження
Бум розлучень у парламенті. Драма «слуги» Марченко та війна за золото Вірастюків Світська хроніка
23 лютого, 13:00

Політика

В уряді засіли агенти Кремля? Ексголова НАЗК гостро відреагував на закриття реєстру «спонсорів війни»
В уряді засіли агенти Кремля? Ексголова НАЗК гостро відреагував на закриття реєстру «спонсорів війни»
Рада запустила процедуру ліквідації Запорізької облради
Рада запустила процедуру ліквідації Запорізької облради
До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
Рада прийняла важливий закон, який забезпечує права військовослужбовців
Рада ухвалила закон, важливий для європейської інтеграції країни
Рада ухвалила закон, важливий для європейської інтеграції країни
Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію
Нардеп назвав терміни розгляду понад 4000 поправок до законопроєкту про мобілізацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
22K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
12K
Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні
9082
Чи слід відправляти зброю Україні? Неочікувана відповідь чехів і словаків
5980
Наслідки масованого удару «Кинджалами»: у Києві вибухи, руйнування та поранені
5943
«Поширюється блискавично»: у Японії набирає обертів нова смертельна хвороба

Новини

«На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США
Сьогодні, 14:13
Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
Сьогодні, 13:52
«Російські війська гадки не мають, за що воюють» – адмірал НАТО
Сьогодні, 13:26
«Сталевий фронт» Ахметова передав бійцям вже шість тисяч дронів різних модифікацій
Сьогодні, 12:16
Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію, що була розповсюджена деякими українськими ЗМІ
Вчора, 16:46
Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
Вчора, 14:48

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua