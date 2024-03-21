Рада запустила процедуру ліквідації Запорізької облради

Запорізька ОВА може перебрати повноваження обласної ради, яка два роки не може зібрати засідання

Закон передбачає передачу повноважень Запорізької облради на час воєнного стану, плюс 30 днів після його завершення, Запорізькій обласній військовій адміністрації

Верховна Рада запустила процедуру розпуск Запорізької обласної ради. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

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«Верховна Рада прийняла постанову про здійснення Запорізькою обласною військовою адміністрацією повноважень, передбачених законом про правовий режим воєнного стану. Запустивши розпуск Запорізької обласної ради #9118», - написала Геращенко.

Нардепка уточнила, що цим рішенням створюється прецедент розпуску місцевих рад на територіях, які не були окуповані і передача їх повноважень військово-цивільним адміністраціям. Геращенко додала, що таке рішення є «ударом по самоврядуванню».

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«Проблема в Запоріжжі дійсно існує, обласна рада не може зібратися вже два роки. Але треба припинити повноваження колаборантів і корупціонерів в Запоріжській облраді і перезавантажити її роботу за рахунок нових доброчесних депутатів. «ЄС» не голосувала за цю постанову, бачимо великі загрози для децентралізації в подібних рішеннях», – додала Геращенко.

Вона також уточнила, що ліквідацію Запорізької облради підтримали «Слуга народу», «Батьківщина», ОПЗЖ. «За» 236 нардепів.

Як раніше писав «Главком», зокрема, згідно з законом, пропонується увести на час дії воєнного стану та 30 днів після його скасування наступне:

повноваження обласної ради здійснюватиме обласна військова адміністрація (ОВА);

виконавчий апарат облради підпорядковуватиметься начальнику ОВА;

обласна рада не здійснюватиме свої повноваження;

комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад області,

підпорядковуватимуться відповідній ОВА;

управління об'єктами спільної власності територіальних громад області здійснюватиметься начальником ОВА;

начальник ОВА зможе увільняти від виконання посадових обов'язків працівників виконавчого апарату обласної ради (для таких працівників оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду).

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що розпуску Запорізької обласної ради не планується, бо повноваження ради на час воєнного стану передаються обласній військовій адміністрації.