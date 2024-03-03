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Уряд виділив рекордну суму на фортифікаційні споруди: де їх збудують

Надія Карбунар
glavcom.ua
Уряд виділив рекордну суму на фортифікаційні споруди: де їх збудують
Уряд виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку
фото з відкритих джерел

Будівельні роботи фортифікацій проводяться як цивільними підрядниками, так і військовими

Кабінет міністрів України за дорученням президента Володимира Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку. Йдеться про понад 1,3 мільярда гривень. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Очільника Запорізької ОВА уточнив, що відповідне будівництво проводять зранку і продовжують пізно ввечері.

«Безпосередньо на території Запорізької області виділено більш ніж 1,3 мільярда для будівництва фортифікаційних споруд, і це будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері. Деякі роботи проводяться вночі. Все робиться для того, щоб якомога швидше надати відчуття безпеки і цивільним мешканцям на території Запорізької області, і, звичайно, військовим», – наголосив він.

За словами Федорова, будівельні роботи фортифікацій проводяться як цивільними підрядниками, так і військовими, та будуть виконані в найкоротші терміни.

Очільник Запорізької ОВА підкреслив, що головна мета будівництва полягає в тому, аби українські військові почували себе більш безпечно та були готові до будь-яких подій. Проте він зауважив, що це не означає, що хтось планує відступати.

«Навпаки, наші військові роблять героїчну роботу сьогодні на Запорізькій лінії фронту», – додав він.

Раніше повідомлялося, що в України нема потужної лінії оборони під Авдіївкою, росіяни йдуть уперед. 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав головні задачі українських військових, які захищають Україну на Авдіївському та Курахівському напрямках. 

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Теги: будівництво військові Іван Федоров

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