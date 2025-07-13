Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На війні загинув «голос» радіо «Карпати». Згадаймо Сергія Силкіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На війні загинув «голос» радіо «Карпати». Згадаймо Сергія Силкіна
Після початку повномасштабного вторгнення Сергій повернувся з-за кордону і вирушив на фронт
колаж: glavcom.ua

Силкін був старшим солдатом, стрільцем мотопіхотної роти 8-го ОГШБ 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Силкіна.

Старший солдат Сергій Силкін на псевдо Ірокез поліг 17 жовтня 2022 року у бою поблизу села Берестове на Донеччині. Під час танкового обстрілу він зазнав смертельного поранення. Захисникові назавжди 28 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне та офіційнмй сайт Івано-Франковська.

Сергій Силкін народився 17 липня 1994 року в Івано-Франківську. Батько Сергія – Олександр Силкін родом з Луганщини. Наразі досі під окупацією залишаються його брати. Матір Галина – з Одещини. Познайомилися вони під час навчання у Києві, а згодом побралися та переїхали жити в Івано-Франківськ. Тут у них народилися двоє дітей: донька Олена та син Сергій.  

Любов до музики у Сергія – з дитинства, зізнається його мати. Дитиною він чотири роки ходив у музичну школу. Не завершив навчання, але вже у дорослому житті продовжував постійно розвиватися у цьому напрямі й сам писав музику й вірші.

Сергій у дитинстві під час гри на іструменті
Сергій у дитинстві під час гри на іструменті
фото: Суспільне Івано-Франківськ

В липні 2013 року влаштувався звукорежисером на ОДТРК «Карпати», також він був «голосом» обласного радіо «Карпати». У жовтні 2015 року Сергія призвали до армії, де він служив до квітня 2017 року. Після служби повернувся на Суспільне і працював у компанії до вересня 2021 року.

У 2021 р. перебував на роботі в Польщі, але після початку повномасштабного вторгнення Сергій повернувся з-за кордону і вирушив на фронт. 

«Він сказав: «Я піду, щоб вам було краще, щоб вам було спокійніше. Піду захищати». Він такий був, не думав про себе», – каже матір.

За словами Галини Силкіної, її сина до війська взяли з четвертої спроби. 

«Його взяли, напевно, з четвертої спроби. Раз пішов: є проблеми з коліном, є проблеми з хребтом. Повернувся. Через тиждень знову у військкоматі. Я кажу: «Сергію, може не варто продовжувати, – пригадує Галина Силкіна. – Другий-третій рази, сказали, що за його військовим фахом не потрібно. Він – зенітник. Після того намагався у штурмові, диверсійні групи потрапити, бо казав: «Я хочу бути там, де активні дії відбуваються, де можу принести найбільшу користь».

Ще у 2017 році юнак закінчив строкову службу. Тоді отримав перший позивний Носоріг через свою впертість. Тож у 2022 рвався у бій. Поспішав завершити військові навчання та відправитися на передову, каже матір. Серед тієї групи, з якою сина відправляли на фронт, пригадує жінка, він був наймолодший. У серпні 2022 року воїн вже був на позиціях.

Після початку повномасштабного вторгнення Сергій повернувся з-за кордону і вирушив на фронт
Після початку повномасштабного вторгнення Сергій повернувся з-за кордону і вирушив на фронт
фото: Сергій Силкін/Facebook

«Він казав, що після першого бою, коли повернувся, кілька днів дуже боліла голова. Отримав контузію. Не чув на ліве вухо взагалі. Я його дуже просила: «Звернися до медика». А він каже: «У нас медик – тяжко поранений». І я, як санітар, фактично залишився сам. Згодом їх таки навідав інший медик», – зізнається матір.

У великій війні Сергій отримав псевдо Ірокез через зачіску, яку мав.

«Під час першого бою допоміг вибратися одному побратиму, потім ще одному. Йому там допомагали. Звісно, що він не сам був. Повернувся, побачив ще одного побратима. Той добігав до нього і наступив на міну. «Пелюстка» – вона так називається. Йому відірвало ступню. Коли телефонував мені, казав: «Крик стояв у вухах ще довго. Однією рукою тягнув Івана, іншою – відстрілювався». Бій є бій. Якось треба вибратися звідти», – розповідає Галина Силкіна.

Сергій Силкін на захисті України
Сергій Силкін на захисті України
фото: Галина Силкіна

Батькам син телефонував за першої нагоди, якщо був зв'язок. Коли йшов на завдання, тоді міг бути поза зоною досяжності декілька днів.

По завершенні війни Сергій мріяв повернутися до улюбленої справи – писати музику та створити власне радіо. Він п’ять років працював звукорежисером обласного радіо «Карпати» та був його «голосом», створив цикл передач на військову тематику.

«Сергій був дуже творчою і неординарною людиною. Саме творча робота, коли треба було фантазувати, щось придумувати, імпровізувати, йому вдавалася найкраще. І ще – голос! Він мав красивий, низького тембру, оксамитовий голос. Саме його радіослухачі чули в багатьох передачах обласного радіо», – ділиться спогадами про Сергія Силкіна продюсерка «Суспільного» Івано-Франківськ Галина Держипільська.

Сергій мав інтуїтивне, бо цього ніде не вчився, відчуття тексту, його змісту, настрою, ставився до роботи не формально, а з усією душею, продовжує продюсерка.

Ось як пригадує зустріч із Сергієм у 2013 році його колега – фахівчиня з програмування Тетяна Мухіна. У той час вона також працювала звукорежисеркою на обласному радіо.

«Ми якраз тоді організовували FM-мовлення, і він прийшов звукорежисером, щоб за пультом працювати. Тоді треба було молодих хлопців, які б то витримували, вміли. Він прийшов одразу після коледжу, – каже Тетяна Мухіна. – У нас трошки був дефіцит чоловічих голосів. І питали, хто може, хоче себе спробувати. І Сергій погодився. Кажу, відважний хлопець був. І коли його послухали, одразу зрозуміли: це саме то».

«Я йду, щоб вам було безпечніше», – з такими словами вирушив на фронт 28-річний боєць
«Я йду, щоб вам було безпечніше», – з такими словами вирушив на фронт 28-річний боєць
фото: Сергій Силкін/Facebook

«Отримавши повістку в армію у 2015 році, пішов без вагань. І ми всім творчим колективом чекали його. А коли відслужив і вийшов на роботу, пам'ятаю, як казав, що думає продовжити військову справу. І таки продовжив. І залишиться тепер в нашій пам'яті справжнім воїном», – каже Галина Держипільська.

Загинув воїн 17 жовтня 2022 року на Бахмутському напрямку. 22 жовтня бійця поховали на Алеї слави у Чукалівці.

Сергій Силкін нагороджений посмертно як медійник нагородою «За відданість професії». Також відзнакою міського голови Івано-Франківська «За честь і звитягу» (посмертно). Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» 3 ступеня (посмертно). 30 квітня 2024 р. Івано-Франківська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин міста Івано-Франківська» (посмертно).

У нього залишилися матір, батько і сестра.  

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: незалежність українці війна хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вранці 3 червня за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів
Помер підліток, який 3 червня постраждав від атаки РФ на Суми
10 червня, 09:03
Підземний ядерний об'єкт Фордо вважається дуже міцним
МАГАТЕ повідомило про стан радіації на атакованих об’єктах в Ірані
22 червня, 08:52
Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині прикордонники викрили «сімейну» втечу від мобілізації
13 червня, 10:31
Рятувальні роботи у Києві тривають
Уламок ракети РФ влучив у гуртожиток медуніверситету імені Шупика
17 червня, 16:33
НАБУ підозрює Олексія Чернишова у зловживанні службовим становищем і отриманні хабаря
Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно
1 липня, 15:45
Рютте сказав, що Європа має намір посилити підтримку України
Генсек НАТО прокоментував призупинення американської допомоги Україні
2 липня, 17:14
Губарєв змінив риторику на протилежну тій, яку пропагував у 2014 році
Ідеолог «русского мира» Губарєв назвав війну в Україні помилкою Росії
9 липня, 11:14
Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають
«Укренерго» закликає з 16:00 обмежити користування електроенергією
9 липня, 15:50
Спецпредставник президента США особливо акцентував на темі повернення українських дітей
Келлог наголосив, що Україні потрібен новий «план Маршалла»
10 липня, 08:45

Суспільство

На війні загинув «голос» радіо «Карпати». Згадаймо Сергія Силкіна
На війні загинув «голос» радіо «Карпати». Згадаймо Сергія Силкіна
Негода знеструмила майже 30 тис. абонентів на Харківщині
Негода знеструмила майже 30 тис. абонентів на Харківщині
РФ планує запровадити посаду «радника з виховання дітей» на окупованих територіях
РФ планує запровадити посаду «радника з виховання дітей» на окупованих територіях
На НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа
На НПЗ у Нижньогородській області спалахнула пожежа
Скільки разів Росія атакувала Україну «Орєшніком»: відповідь ГУР
Скільки разів Росія атакувала Україну «Орєшніком»: відповідь ГУР
На Харківщині понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки негоди: кадри від ДСНС
На Харківщині понад 100 рятувальників ліквідовують наслідки негоди: кадри від ДСНС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2025
28K
Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України
8978
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
5695
Прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: Польща оголосила перші результати
5575
Прогноз магнітних бур на 13-15 липня: якою буде сонячна активність

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 06:15

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua