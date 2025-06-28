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Полонений окупант зізнався, що стратив беззбройного бійця ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Полонений окупант зізнався, що стратив беззбройного бійця ЗСУ
Бурят, який розстріляв українського військового
фото: скріншот із відео

Іван Хамгушеєв убив полоненого українського бійця в Сумській області

Полонений бурят Іван Хамгушеєв зізнався в розстрілі беззбройного українського військового. Як інформує «Главком», про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

В український полон потрапило четверо окупантів з 810-ї бригада морської піхоти РФ. Один із них, бурят Іван Хамгушеєв, убив полоненого українського бійця в Сумській області. Каже, що боявся розстрілу своїми ж через невиконання наказу.

Бурят Іван Хамгушеєв зізнається в спільному розстрілі українського військовополоненого

Факт страти українського воїна в полоні підтверджують і його побратими.

Окупанти розповіли, що зайняли опорний пункт, де взяли в полон українського військового, котрий був без зброї. Через деякий час їх почали обстрілювати, вони повернулись в бліндаж до полоненого та отримали наказ вбити бранця. Хамгушеєв говорить, що вистрілив в руку полоненому, і того вбив його товариш по службі. Інші російські полонені дають розмиті покази щодо розстрілу – не бачили, не знають.

Раніше російські окупанти, яких взяла у полон 3-тя окрема штурмова бригада, відновили будинок жительки деокупованого Ізюма Харківської області. Троє її синів – військові: один повернувся додому після поранень, другий – воює, третій – зник безвісти.

Нагадаємо, українські десантники на Курщині та Сумщині захопили у полон десятеро російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Російських полонених обміняють на українських бійців.

Також «Главком» повідомляв, що в український полон потрапив унікальний окупант – він не знає ані столиці Росії, ані столиці України. Та і взагалі не знає що таке столиця.

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Теги: окупанти полон наказ

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