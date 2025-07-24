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Окупанти атакували «шахедами» Миколаїв: виникли пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Окупанти атакували «шахедами» Миколаїв: виникли пожежі
У Миколаєві через обстріл зайнялись пожежі
фото ілюстративне

На місцях влучань працюють екстрені служби

У ніч на 24 липня російські терористи атакували «шахедами» Миколаїв. Про це повідомляє місцева влада, передає «Главком».

За повідомленням очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у місті внаслідок обстрілу зафіксовані пожежі. Наразі про постраждалих інформація не надходила.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що усі відповідні служби виїхали на локації для ліквідації наслідків.

Цієї ночі в Одесі прогриміли потужні вибухи. Згодом Одеська ОВА повідомила наслідки ворожої атаки. За повідомленням Одеської ОВА, у місті внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька пожеж. Відомо про займання двох поверхів у житловій багатоповерхівці.

Також загорілась покрівля двоповерхового будинку, зафіксовано займання торговельних павільйонів та АЗС. Як повідомили місцеві пабліки, пожежа виникла на відомому ринку «Привоз».

Кіпер повідомив, що внаслідок влучань зафіксовано пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби розпочали ліквідацію наслідків російської атаки.

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Теги: пожежа обстріл Миколаїв

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