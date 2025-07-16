Рух поїздів на «червоній» лінії метрополітену відновлений у звичайному режимі

Раніше обмеження було запроваджено через займання сухої трави поруч із огорожею наземної ділянки метро

Через задимлення з міркувань безпеки рух поїздів було обмежено лише до станції «Дарниця»

У Києві повністю відновлено рух поїздів на червоній гілці метро. Станції «Лісова» та «Чернігівська», які тимчасово були закриті на вхід через інцидент поблизу колій, знову працюють у звичайному режимі – на вхід і вихід пасажирів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київський метрополітен».

Нагадаємо, раніше обмеження було запроваджено через займання сухої трави поруч із огорожею наземної ділянки метро. Через задимлення з міркувань безпеки рух поїздів було обмежено лише до станції «Дарниця».

На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи та інженерні служби метрополітену. Вони оперативно ліквідували загоряння та провели перевірку стану інфраструктури.

Міська влада закликала киян зберігати спокій і наголосила на важливості дотримання безпеки в пожежонебезпечний період. Інформація про роботу метро оновлюється в офіційних джерелах. Детальну інформацію про маршрути та рух транспорту можна відстежувати на сервісі EasyWay.

Нагадаємо, 15–17 липня в Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Столична влада закликала киян і гостей столиці бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання, дотримуватись правил протипожежної безпеки.