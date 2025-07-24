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В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі працює ППО
фото з відкритих джерел

О 23:56 в Одесі та області пролунали сирени повітряної тривоги

У ніч на 24 липня в Одесі прогриміли потужні вибухи. Влада закликає містян перейти в укриття, передає «Главком».

О 01:20 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками. Трохи пізніше Кіпер повідомив, що ще одна хвиля ворожих БпЛА рухається в бік Одеси.

За повідомленням Повітряних сил, в акваторії Чорного моря поблизу Одеси група ударних БпЛА.

Нагадаємо, в Одесі через російську атаку пошкоджена одна із рятувальних частин, а також гуртожиток пожежної частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у будівлі вибиті вікна, пошкоджений фасад. Особовий склад не постраждав. Рятувальники перебували в укритті.

До слова, у ніч на 23 липня російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також внаслідок удару РФ постраждала людина.

Як вже повідомлялось, у ніч на 19 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. 

У ДСНС пишуть, що внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи багатоповерхового будинку. Займання ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.

З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.

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Теги: Одеса вибух тривога

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