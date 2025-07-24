Легендарний ринок «Привоз» в Одесі зазнав руйнувань внаслідок атаки РФ

Ринок «Привоз» є візитівкою Одеси.

У ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, передає «Главком».

За повідомленням місцевих пабліків, внаслідок російського удару виникла пожежа на легендарному одеському ринку «Привоз». Ринок «Привоз» є візитівкою Одеси.

На кадрах видно, як полум'я охопило будівлю та павільйони. Масштаби руйнувань наразі оцінюються. «Главком» розпізнав по відео, що пожежа вирує на вході до павільйону «Фруктовий пасаж».

Раніше у повідомленні Одеської ОВА було зазначено, що внаслідок ворожого обстрілу пожежа виникла на території торгівельних павільйонів.

Кіпер повідомив, що внаслідок влучань зафіксовано пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби розпочали ліквідацію наслідків російської атаки.