Росія масовано атакувала Одесу дронами: виникли пожежі, пошкоджено історичні пам'ятки

Інформація про постраждалих уточнюється

У ніч на 24 липня ворог завдав масованого удару по Одесі ударними безпілотниками. Наслідки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

За повідомленням Одеської ОВА, у місті внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька пожеж. Відопо про займання двої поверхів у житловій багатоповерхівці.

Також загорілась покрівля двоповерхового будинку, зафіксовано займання торговельних павільйонів та АЗС. Як повідомили місцеві пабліки, пожежа виникла на відомому ринку «Привоз».

Кіпер повідомив, що внаслідок влучань зафіксовано пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби розпочали ліквідацію наслідків російської атаки.

01:20 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками. Трохи пізніше Кіпер повідомив, що ще одна хвиля ворожих БпЛА рухається в бік Одеси.

Нагадаємо, в Одесі через російську атаку пошкоджена одна із рятувальних частин, а також гуртожиток пожежної частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у будівлі вибиті вікна, пошкоджений фасад. Особовий склад не постраждав. Рятувальники перебували в укритті.

До слова, у ніч на 23 липня російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також внаслідок удару РФ постраждала людина.

Як вже повідомлялось, у ніч на 19 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками.

У ДСНС пишуть, що внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи багатоповерхового будинку. Займання ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.

З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.