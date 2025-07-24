Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія масовано атакувала Одесу дронами: виникли пожежі, пошкоджено історичні пам'ятки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія масовано атакувала Одесу дронами: виникли пожежі, пошкоджено історичні пам'ятки
Одесу атакували дрони
фото з відкритих джерел

Інформація про постраждалих уточнюється

У ніч на 24 липня ворог завдав масованого удару по Одесі ударними безпілотниками. Наслідки повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає «Главком».

За повідомленням Одеської ОВА, у місті внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька пожеж. Відопо про займання двої поверхів у житловій багатоповерхівці.

Також загорілась покрівля двоповерхового будинку, зафіксовано займання торговельних павільйонів та АЗС. Як повідомили місцеві пабліки, пожежа виникла на відомому ринку «Привоз».

Кіпер повідомив, що внаслідок влучань зафіксовано пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби розпочали ліквідацію наслідків російської атаки.

01:20 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками. Трохи пізніше Кіпер повідомив, що ще одна хвиля ворожих БпЛА рухається в бік Одеси.

Нагадаємо, в Одесі через російську атаку пошкоджена одна із рятувальних частин, а також гуртожиток пожежної частини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у будівлі вибиті вікна, пошкоджений фасад. Особовий склад не постраждав. Рятувальники перебували в укритті.

До слова, у ніч на 23 липня російські окупанти здійснили чергову атаку на Одесу. Ворог обстріляв місто ударними дронами. Як повідомили в ОВА, внаслідок ворожого обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури.

Також внаслідок удару РФ постраждала людина.

Як вже повідомлялось, у ніч на 19 липня російська окупаційна армія атакувала Одесу безпілотниками. 

У ДСНС пишуть, що внаслідок атаки спалахнула пожежа з 6 по 9 поверхи багатоповерхового будинку. Займання ліквідували рятувальники, разом з добровольцями.

З палаючих квартир врятували 5 осіб, на жаль, одна врятована жінка загинула.

Теги: Одеса обстріл пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники внаслідок удару РФ не постраждали
РФ пошкодила пожежно-рятувальну частину в Одесі (фото)
22 липня, 12:34
О 09:10 стало відомо, що надзвичайники врятували чоловіка у Шевченківському районі столиці
Атака на Київ: постраждало сім районів, є жертва (фото)
21 липня, 12:11
Обстрілом Одеси командував російський полковник Євгеній Лєдєрер
Ідентифіковано російського полковника, який командував атакою «Іскандера» на Одесу
17 липня, 17:14
Унаслідок атаки дронів на Харків є жертви
Мішенню стала енергетика. Зеленський розповів деталі нічної атаки
16 липня, 10:27
Наразі тривають слідчі дії
В Одесі п’яний вандал розбив пам'ятники на кладовищі (фото)
15 липня, 17:22
Програма передбачає фінансування реставрації знакових об’єктів культурної спадщини Одеси
Італія фінансуватиме відновлення культурної спадщини Одещини
11 липня, 12:09
Російська атака пошкодила генеральне консульство Китаю
В Одесі під час обстрілу постраждало консульство Китаю
4 липня, 14:17
Внаслідок ворожої атаки загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС
Нічна атака на Київ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину та техніку ДСНС
4 липня, 13:32
Ворог атакував Київ протягом усієї ночі 4 липня 2025 року
Нічна атака на Київ 4 липня: пошкоджено п'ять «швидких», що їхали до постраждалих
4 липня, 09:04

Новини

Легендарний ринок «Привоз» в Одесі зазнав руйнувань внаслідок атаки РФ
Легендарний ринок «Привоз» в Одесі зазнав руйнувань внаслідок атаки РФ
Росія масовано атакувала Одесу дронами: виникли пожежі, пошкоджено історичні пам'ятки
Росія масовано атакувала Одесу дронами: виникли пожежі, пошкоджено історичні пам'ятки
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
В Одесі прогриміли вибухи: місто атакують ворожі дрони
Скандал на Одещині: Дальницька громада перейменувала вулиці, названі на честь загиблих захисників
Скандал на Одещині: Дальницька громада перейменувала вулиці, названі на честь загиблих захисників
Подолав майже 7 тис. км. На Одещину прилетів незвичайний птах
Подолав майже 7 тис. км. На Одещину прилетів незвичайний птах
Окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками
Окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2025
56K
Магазини у Німеччині почали ховати каву від покупців
17K
Керівниця МСЕК щороку міняла прізвища і приймала коштовні подарунки
4780
Спадщина Оззі Осборна: кому дістануться величезні статки
2984
Сирський напередодні 60-річчя відповів, чи піде у відставку

Новини

Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
Вчора, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 липня, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua