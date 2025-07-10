Нічна атака на Київщину: є поранений та масштабні руйнування у шести районах

У Фастівському та Бориспільському районах пошкоджено по два приватні будинки

Найбільше постраждав Обухівський район

Київщина продовжує ліквідовувати наслідки масованої атаки, яку здійснив ворог у ніч на 10 липня. Пошкодження зафіксовано у шести районах області. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує «Главком».

За словами очільника КМВА, найбільше постраждав Обухівський район, де поранення отримав чоловік. Його госпіталізували до місцевої лікарні, і зараз він перебуває в операційній у важкому стані. Йому надають усю необхідну медичну допомогу.

Київщина продовжує ліквідовувати наслідки масованої атаки фото: Микола Калашник/Facebook

У Броварському районі зафіксовані значні пошкодження: 24 приватні будинки, господарські споруди та 10 автомобілів. Більшість будинків мають вибиті вікна, двері та пошкоджені покрівлі.

У Броварському районі зафіксовані значні пошкодження: 24 приватні будинки, господарські споруди та 10 автомобілів фото: Микола Калашник/Facebook

У Вишгородському районі ліквідували пожежу в гаражному приміщенні.

Склопакет, винесений вибуховою хвилею фото: Микола Калашник/Facebook

У Фастівському та Бориспільському районах пошкоджено по два приватні будинки.

У Бучанському районі пошкоджено понад 20 автомобілів.

Калашник наголосив, що ворог цілеспрямовано атакує саме мирні населені пункти. Місцева влада разом із партнерами вже працює над наданням допомоги людям, чиї домівки постраждали від ворожої атаки. Наразі триває оцінка масштабів руйнувань та планування відновлювальних робіт.

Нагадаємо, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів. Унаслідок нічної атаки на столицю України, Київ, загинули двоє людей.