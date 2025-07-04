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Під час атаки на столицю поранення отримала 10-річна дівчинка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під час атаки на столицю поранення отримала 10-річна дівчинка
Чергова російська атака на столицю уніч на 4 липня була спрямована проти мирного населення
фото: ДСНС Києва/Facebook

Внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки, освітня, медична та транспортна інфраструктура

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про наслідки чергової російської атаки на столицю уніч на 4 липня, спрямованої проти мирного населення та цивільних об'єктів. За його словами, внаслідок обстрілів постраждали житлові будинки, освітня, медична та транспортна інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Ігоря Клименка

Станом на ранок, за даними міністра, кількість поранених перевищила 20 осіб, серед яких – 10-річна дівчинка.

«Екстрені служби – ДСНС, поліція – працюють з перших хвилин на місцях ударів. Кожен із рятувальників та поліцейських – це про силу, відповідальність та незламність», – підкреслив Ігор Клименко, відзначивши самовіддану роботу працівників, які ліквідовують наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. У результаті атаки ворога на столицю, яка тривала з 20:00 3 червня до 08:43 4 липня з невеликими перервами, було пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. 

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. 

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Теги: Київ дрон ракета обстріл

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