Атака на Кременчук: російський дрон влучив у навчальний заклад

Після влучання безпілотника виникла пожежа, попередньо, травмувалася одна людина.

У Кременчуці Полтавської області російський безпілотник влучив у будівлю навчального закладу. За повідомленнями місцевих, під удар потрапив п’ятий корпус Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Після атаки виникла пожежа, попередньо, одна людина отримала травми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Полтавську обласну військову адміністрацію.

Про влучання в навчальний заклад повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За його словами, на місці працюють усі відповідні служби. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

За попередніми даними ОВА, внаслідок удару травмувалася одна людина. Інших підтверджених відомостей про постраждалих у наданому повідомленні немає.

«У Кременчуці зафіксовано влучання ворожого БпЛА у будівлю навчального закладу. Виникла пожежа. Усі служби працюють на місці. Попередньо, одна людина отримала травми. Інформація уточнюється», – повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Місцеві повідомляють, що пошкоджено п’ятий корпус Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Нагадаємо, Кременчук уже зазнавав російських атак. Раніше «Главком» повідомляв про наслідки російського удару по місту.