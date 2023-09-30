Окупанти вдарили по гімназії у Херсоні: влада показала наслідки

Приміщення навчального закладу зазнало значних руйнувань

Під час чергового ворожого обстрілу Херсона у суботу, 30 вересня, снаряди окупантів влучили в один із місцевих навчальних закладів. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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За словами посадовця, внаслідок російської атаки пошкоджені приміщення старшої та початкової школи. Через обстріл пошкоджені вікна, стіни, стеля та цілі навчальні класи місцевої гімназії.

Як зазначив Прокудін, обійшлося без жертв. Глава області показав, який вигляд має гімназія після чергового російського удару.

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Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по Херсону. Зокрема, ккупанти обстріляли Корабельний район міста.

За минулу добу противник здійснив 96 обстрілів Херсонщини, випустив 432 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, авіації та БПЛА, один з них – ракетний. Через російську агресію три людини отримали поранення.

Триває 584-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнення.