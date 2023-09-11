Після операції «Синиця» кількість охочих здатись в полон зросла на 70% – розвідка

Юсов дещо спростував інформацію про нагороду у 2 млн дол. за перегнаний з Росії Міг-31К

Після успішної спецоперації українських спецслужб «Синиця», під час якої російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України російський гелікоптер Мі-8, кількість російських військовослужбовців, які хочуть здатися в полон у межах проєкту «Хочу жить» зросла на 70%. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає «Радіо Свобода».

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«Є дуже стрибок по лінії «Хочу жить» окремо і по інших каналах зв’язку. Після успішної операції «Синиця» з Мі-8 і пілотом, скажімо, збільшилась кількість військовослужбовців армії РФ, які розглядають для себе подібний сценарій. Звернення на державний проєкт «Хочу жить» – стрибок відбувся приблизно на 70 відсотків за день», – заявив він.

Крім того, Юсов дещо спростував інформацію про нагороду у 2 млн дол. за перегнаний з Росії Міг-31К. – «Ця інформація носить більше характер такої легенди і народної ініціативи. Але, звичайно, винагорода за МіГ буде».

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«Хочу жить» – державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт, як заявляють, гарантує у разі здачі в полон утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій.

Нагадаємо, 23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад шість місяців, отримала назву «Синиця». Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду $500 тис. у гривневому еквіваленті.