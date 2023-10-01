РФ удосконалює «Шахеди» для захисту від радіоелектронної боротьби – Ігнат

Якщо «Шахед» потрапляє у зону дії РЕБ, він може втратити на певний час зв’язок із супутником

Росія удосконалює іранські дрони-камікадзе типу «Шахед», які вона застосує для ударів по Україні, щоб зробити їх малопомітною ціллю для сил Протиповітряної оборони. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Ціль сама по собі непроста, малопомітна, малорозмірна, швидкість невисока. Маленька швидкість – це проблема, щоб виявляти її чи то винищувачем, чи іншими системами», – зазначив речник Повітряних сил.

За словами Ігната, окупанти удосконалюють дрони та інше озброєння для більшого захисту від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Речник наголосив, що іранські дрони є високоточною зброєю – летять далеко і б’ють точно.

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Навіть якщо «Шахед» потрапляє у зону дії РЕБ, він може втратити на певний час зв’язок із супутником, але виходячи із зони дії РЕБ, він відновлює зв'язок.

«Росія по-різному може запускати «Шахеди», аби максимально розосередити увагу сил української ППО. Одна група може летіти по колу, інша – напряму, й таким чином об’єкт атакується з кількох сторін одночасно», – резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками «Шахед». Наші захисники знищили 16 ворожих дронів. Усього зафіксовано пуски приблизно 30 ударних БпЛА Shahed-131/136.

До слова, російські загарбники почали збирати іранські дрони-камікадзе «Шахед» на своїй території. Але виготовляти всі деталі для безпілотників вони ще не можуть.