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У Росії під рекламою військової служби з'явилися жалобні стрічки (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії під рекламою військової служби з'явилися жалобні стрічки (фото)
Жалобні стрічки під рекламою в місті Іваново
фото із соцмережі

Не всі росіяни в захваті від ідеї померти в Україні

У російському місті Іваново, як і в усіх містах країни-агресорки, вулиці заставлені біг-бордами з рекламою військової служби.

На біг-бордах, зокрема, заклики «приєднуватися до своїх»: «Никто кроме нас», «Служба в армии России – своих не бросаем!».

На плакатах вказано номери телефонів, куди можна звернутися і записатися на службу в окупаційну армію.

Проте, на стовпах під цією рекламою з'явилися чорні жалобні стрічки. Відповідні фото оприлюднено в російських телеграм-каналах.

5 фото
На весь екран
фото із соцмережі

Нагадаємо, згідно з дослідженням, російські мобілізовані гинуть в Україні в середньому через 4,5 місяці, а багато з них провели на передовій лише кілька днів.

Теги: росія мобілізація окупанти війна

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