У Росії під рекламою військової служби з'явилися жалобні стрічки (фото)

Жалобні стрічки під рекламою в місті Іваново

Не всі росіяни в захваті від ідеї померти в Україні

У російському місті Іваново, як і в усіх містах країни-агресорки, вулиці заставлені біг-бордами з рекламою військової служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На біг-бордах, зокрема, заклики «приєднуватися до своїх»: «Никто кроме нас», «Служба в армии России – своих не бросаем!».

На плакатах вказано номери телефонів, куди можна звернутися і записатися на службу в окупаційну армію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Проте, на стовпах під цією рекламою з'явилися чорні жалобні стрічки. Відповідні фото оприлюднено в російських телеграм-каналах.

5 фото На весь екран







фото із соцмережі

Нагадаємо, згідно з дослідженням, російські мобілізовані гинуть в Україні в середньому через 4,5 місяці, а багато з них провели на передовій лише кілька днів.