У Росії під рекламою військової служби з'явилися жалобні стрічки (фото)
Не всі росіяни в захваті від ідеї померти в Україні
У російському місті Іваново, як і в усіх містах країни-агресорки, вулиці заставлені біг-бордами з рекламою військової служби.
На біг-бордах, зокрема, заклики «приєднуватися до своїх»: «Никто кроме нас», «Служба в армии России – своих не бросаем!».
На плакатах вказано номери телефонів, куди можна звернутися і записатися на службу в окупаційну армію.
Проте, на стовпах під цією рекламою з'явилися чорні жалобні стрічки. Відповідні фото оприлюднено в російських телеграм-каналах.
Нагадаємо, згідно з дослідженням, російські мобілізовані гинуть в Україні в середньому через 4,5 місяці, а багато з них провели на передовій лише кілька днів.
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