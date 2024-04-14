Окупанти досягли незначних успіхів на декількох напрямках: аналіз ISW

Ворог просунувся до північних околиць Богданівки, але не зміг закріпитися в цьому районі

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру і продовжили наступальні операції в цьому районі. Повідомляється, що окупанти також досягли незначних успіхів на Донеччині. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

13 квітня тривали позиційні бої поблизу Кремінної, але підтверджених змін на лінії фронту на цьому ділянці не було. Позиційні бої тривали в районі Тернів, Торського, Діброви, району Серебрянського лісу та Білогорівки. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська не ведуть наступальних дій на Куп'янському напрямку.

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам'янського; на південний схід від Сіверська біля Виїмки та Спірного, на південь від Сіверська біля Роздолівки.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Часового Яру і продовжили наступальні операції в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки. Українські військові офіційні особи повідомили, що російські сили просунулися до північних околиць Богданівки, але не змогли закріпитися в цьому районі.

13 квітня російські війська просунулися на захід і південний захід від Авдіївки, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новокалинового, Новобахмутівки та Бердичів; на захід від Авдіївки в районі Семенівки, Уманського, Яснобродівки; і на південний захід від Авдіївки поблизу Первомайського та Нетайлового.

Речник української бригади, яка діє на Авдіївському напрямку, заявив, що українські сили відбили механізовані російські атаки невстановленого розміру на цьому напрямку та знищили колону з невстановленої кількості російської бронетехніки.

Російські війська нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька і продовжили наступальні операції в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що російські війська нещодавно досягли незначних успіхів на південно-східній околиці Красногорівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися під час механізованих штурмів щонайменше загону на північ від Новомихайлівки.

У районі кордону Донецько-Запорізької області 13 квітня тривали позиційні бої на тлі повідомлень про активізацію наступальної активності РФ у цьому районі. Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки в районі Старомайорського та Урожайного.

13 квітня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Бої тривали біля Роботиного. Речниця Південного оперативного командування Збройних сил України полковник Наталія Гуменюк заявила, що російські війська не закріпили стійких позицій у Роботиному.

13 квітня також тривали позиційні бої на лівому березі Херсонщини в районі Кринок.