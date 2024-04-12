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Сили оборони вивчають, як протидіяти новим російським ракетам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Сили оборони вивчають, як протидіяти новим російським ракетам
Х-69, якою окупанти, ймовірно вдарили по Трипільській ТЕС, є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації
фото з відкритих джерел

За словами речника Повітряних сил, Росія постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети

Ракета Х-69, якою російські війська, ймовірно, атакували Трипільську ТЕС 11 квітня, – це нова для українських сил. Зараз військові вивчають, як можуть їй протидіяти. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Наразі встановлюється яка саме була це ракета (випущена по Трипільській ТЕС – «Главком»), який саме був її тип. Попередньо Росія уже застосовувала подібні ракети раніше», – розповів він.

За словами речника, це «свіжі» ракети, деталі яких виготовлені у 2023 році.

«Тобто ми можемо бачити, що РФ постійно продовжує намагатися виготовляти нові ракети. Однак все залежить від успішності їх продукування. На скільки вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та іншим», – зазначив він.

Євлаш зазначив, що ракета Х-69 є новою для українських сил.

«Тому ми в тому числі вивчаємо як можемо їй протидіяти. І найімовірніше, що Patriot також зможе їй протистояти, оскільки він боровся достатньо і з більш складними типами ракет як «Циркон» та «Кинджал», – підсумував військовий.

Як повідомляло видання Defense Express з посиланням на джерела, окупанти вдарили по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69, які дозволили повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

Зазначимо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині. Через втрату Трипільської ТЕС зменшилася потужність, може виникнути дефіцит електроенергії у пікові вечірні години. Тому із 19:00 до 22:00 можливий незначний дефіцит, однак енергетики розраховують обійтися без обмежень споживачів.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

Читайте також: Без ТЕЦ та ТЕС. Чи витягнуть атомні станції українську енергетику?
Теги: ТЕС окупанти війна російська ракета Повітряні сили ЗСУ

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