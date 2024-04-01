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Як друга ракетку світу Соболенко підтримує білоруську депутатку та соратницю Лукашенка (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Як друга ракетку світу Соболенко підтримує білоруську депутатку та соратницю Лукашенка (відео)
Серед вподобаних Соболенко дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5»
фото: beinsports.com

Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів білоруської депутатки Мирончик-Іванової

Друга ракетка світу та білоруська тенісистка Аріна Сабаленка публічно підтримує прихильницю диктатора Олександра Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову. Про це інформує Base of Ukrainian sports.

Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна Аріна Соболенко

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