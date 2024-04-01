Як друга ракетку світу Соболенко підтримує білоруську депутатку та соратницю Лукашенка (відео)
Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів білоруської депутатки Мирончик-Іванової
Друга ракетка світу та білоруська тенісистка Аріна Сабаленка публічно підтримує прихильницю диктатора Олександра Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову. Про це інформує Base of Ukrainian sports.
Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.
Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.
Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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