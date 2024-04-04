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Росія втрачає величезні гроші, але все одно здатна продовжувати війну. Чому?

glavcom.ua
Росія за рік на війну витрачала $108 мільярдів, і недоотримання $67 мільярдів – це 62% цих витрат
фото з відкритих джерел

«Економічні санкції дадуть руйнівний ефект у випадку, якщо Росія не зможе продовжувати експортувати ресурси й отримувати кошти від цього»

Росія втратила $67 мільярдів нафтогазових доходів у 2023 році через запроваджені країнами Заходу санкції. Про це йдеться у дослідженні Київського безпекового форуму щодо економічних санкцій проти Росії за 2022-2023 роки.

«Якщо вважати, що економічні санкції мали на меті ускладнити ведення Росією війни, вони виглядають логічними й певною мірою вдалими. У 2023 році нафтогазові доходи бюджету РФ впали порівняно з 2022 роком на 67 мільярдів доларів або на 40%», – йдеться у документі.

Автори зазначають, що Росія за рік на війну витрачала $108 мільярдів, і недоотримання $67 мільярдів – це 62% цих витрат.

У дослідженні підкреслюється, що очікування краху російської економіки і припинення війни внаслідок санкційної політики не справдились через низку причин, зокрема через тривалу підготовку Росією до війни і запровадження санкцій.

«Реалії в наступному. Росія – країна, яка має власну неповністю конвертовану валюту й нічим не зв’язана в плані її емісії, не покладається на зовнішнє фінансування, незважаючи на санкції, має великі надходження від експорту, здатна підтримувати свої внутрішні витрати протягом тривалого часу», – сказано у документі.

Також вказується, що російська економіка витримала санкції щодо постачання товарів і послуг не стільки завдяки «паралельному імпорту» чи успішному імпортозаміщенню, скільки через те, що їх ввели лише країни, на які припадало близько 50% зовнішньої торгівлі Росії, а окремі держави, такі як Китай, Туреччина та інші не беруть або не повною мірою беруть участь у санкційних заходах.

Серед фінансових санкцій експерти відзначають відключення Росії від міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT, що призвело до дефіциту вільноконвертованої валюти і девальвації рубля, прискорило темпи зростання виробничих та споживчих цін і поставило Росію у залежність від китайського юаня.

Натомість замороження активів Центробанку РФ стало найбільш ефективною економічною санкцією і призвело до значного вичерпування Фонду нацдобробуту – ліквідні кошти в ньому скоротилися з березня 2022-го по січень 2024 року на 44% (з 8,9 трильйона рублів до 5 трильйонів рублів).

Серед потенціалу посилення санкцій експерти відзначили необхідність запровадження вторинних санкцій і унеможливлення постачання продуктів переробки російської нафти в країни, які ввели санкції, блокування танкерів тіньового флоту РФ, включення Росії до «чорного списку» FATF, штрафні санкції проти банків, які допомагають обходити санкції.

«Економічні санкції дадуть руйнівний ефект у випадку, якщо Росія не зможе продовжувати експортувати ресурси й отримувати кошти від цього. Тільки тоді РФ великою мірою буде готова виконати умови для зняття санкцій», – резюмує Київський безпековий форум.

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Теги: війна санкції росія

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