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Глава СБУ відсторонив очільника Департаменту кібербезпеки Вітюка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава СБУ відсторонив очільника Департаменту кібербезпеки Вітюка
Ілля Вітюк виїхав у район виконання бойових завдань
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За рішенням глави СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі

 

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство.Інфо». Про це пресслужба СБУ повідомила агентству «Інтерфакс-Україна».

«На час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство.Інфо», голова Служби Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки (ДКІБ) Вітюка від виконання посадових обов'язків», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба додала, що за рішенням глави СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з Центром спеціальних операцій «А».

«Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань. Служба безпеки висловлює повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії», – повідомила пресслужба.

Нагадаємо, «Слідство.Інфо» опублікувало розслідування, у якому йдеться про те, що вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну дружина голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллі Вітюка придбала дороговартісну квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську. У декларації Вітюка значиться, що житло придбали за 12,8 млн грн, однак ринково ціна такої квартири складає понад 20 млн грн. Житло начебто придбали за доходи дружини, яка зареєструвала ФОП за кілька днів до повномасштабної війни, і даних про діяльність якої ніде немає.

Згодом «Слідство.Інфо» повідомило, що 1 квітня до їхнього журналіста Євгенія Шульгата підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Видання заявило, що Служба безпеки України могла дати відповідну вказівку представникам військкомату через те, що журналіст викрив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Спецслужбовці запевнили, що проводять перевірку.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ провести службову перевірку за матеріалами, які опублікувало видання «Слідство.Інфо» щодо вручення повістки їхньому журналісту.

Також Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження у справі перешкоджання журналістській діяльності після того, як журналістові «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату представники військкомату намагалися вручити повістку за вказівкою працівника спецслужби.

Теги: СБУ війна Василь Малюк

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