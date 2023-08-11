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Росія наступає на Харківщині: усі деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
Основні зусилля російської армії зосереджені на Куп'янському напрямку
фото з відкритих джерел

Якщо ситуація під Куп'янськом не покращиться, то ЗСУ будуть змушені швидше кидати туди свої резерви

Російські війська розпочали наступ у районі Куп'янська Харківської області. Про проблеми Збройних сил України на цій ділянці фронту написав німецький журнал Der Spiegel.

Міноборони Росії з початку серпня повідомляє про успіхи збройних сил РФ на Куп'янському напрямку в Харківській області. 7 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала Куп'янський напрямок найгарячішою точкою на фронті.

Голова військової адміністрації Харківської області Олег Синегубов припустив, що влада може провести обов'язкову евакуацію населення з примусовою евакуацією дітей із 53 населених пунктів Куп'янського району, розташованих поблизу зони бойових дій.

За попередніми даними, евакуація торкнеться понад 11 тисяч осіб, у тому числі 600 дітей. Усіх обіцяють забезпечити тимчасовим житлом на безпечніших територіях. Синегубов підкреслив, що процес евакуації продовжується на постійній основі.

За словами російського військового експерта Євгена Норіна, зараз ЗСУ доводиться перекидати резерви через Оскіл, і це дозволяє російським військам створити для України труднощі у постачанні. Водночас українська влада навряд чи піде на відступ.

Карта бойових дій станом на 11 серпня 2023 року
Карта бойових дій станом на 11 серпня 2023 року
фото: британська розвідка

«Українська сторона в будь-якому разі чіплятиметься за Куп'янськ із політичних міркувань. Вона не зможе сказати, що два місяці вела давно очікуваний і заздалегідь прославлений контрнаступ, а результатом його стало здавання не найменшого міста. Це добре (для російських сил – «Главком»), коли противник змушений утримувати до останнього незручну для нього позицію», – сказав Норін

Як пояснив аналітик, Куп'янськ перехоплює переправу через річку Оскіл.

«Нехай на карті вона виглядає блідою недугою, але це цілком собі водна перешкода – техніка через неї не проходить, і потрібний плацдарм», – сказав він.

За словами Норіна, якщо російська армія отримає цей плацдарм, то далі утворюються два напрями дій: вихід у тил Харкова та вихід у тил українського угруповання у Слов'янсько-Краматорській агломерації.

Норін зазначив, що Харків – друге за величиною місто України, а Слов'янськ – центр великої промислово розвиненої агломерації. Останній має велике символічне значення, оскільки саме у Слов'янську починалося російське вторгнення у 2014 році. Тому міста є вкрай важливим для російської сторони, вважає експерт.

Крім того, за словами Норіна, наступ чинить непрямий тиск на українські війська у Запоріжжі та під Бахмутом, оскільки українські резерви доведеться перекидати під Куп'янськ.

«Це може означати остаточну зупинку українського наступу», – сказав він.

За прогнозом експерта, чим гірше для України розвиватиметься ситуація під Куп'янськом, тим «швидше ЗСУ будуть змушені кидати туди свої резерви».

«Україні доведеться кидати в бій більше слабо навчених і погано озброєних військ, які «перемелюватимуться» на невигідних для неї умовах», – сказав російський експерт.

Норін вважає, що Україна має резерви для перекидання під Куп'янськ, проте залишаються серйозні питання щодо якості їх навчання та наявності у них достатньої кількості техніки.

«Велика кількість західної техніки була втрачена на протитанкових мінах у Запоріжжі. На лінії вогню опинилися бригади, які проходили навчання на Заході», – заявив експерт.

Нагадаємо, як повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, наразі ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована. За минулу добу окупанти намагалися п'ять разів атакувати позиції ЗСУ.

Як ми писали раніше основні зусилля російської армії зосереджені на Куп'янському напрямку. Ворог намагається захопити висоти, чи навіть вийти до міста.

Зазначимо, весь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Зокрема, російські окупанти використовують «м'ясні штурми», втім без успіху. Росіяни намагаються перехопити ініціативу наших воїнів й прорвати оборону.

До слова, на Харківщині у Куп'янському районі влада оголосила про обов'язкову евакуацію з 37 населених пунктів. Це пов'язано із посиленням обстрілів з боку РФ.

Згодом стало відомо, що мешканці Куп’янської громади відмовляються від евакуації. Найчастіше це роблять пенсіонери, але буває, що не хочуть їхати і молоді сім’ї з дітьми.

Теги: росія ЗСУ війна Харківщина Куп'янськ

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