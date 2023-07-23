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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Черговий вияв сатанинської злоби «русского міра»

glavcom.ua
Благословення Гундяєва – то прокляття, слова його – виправдання беззаконня, і дії його – служіння імперії зла
колаж: glavcom.ua

РПЦ надалі благословляє вести війну проти України

Глибоко вражає і засмучує черговий вияв сатанинської злоби «русского міра» – руйнування собору в Одесі. Ця нині понівечена внаслідок російської атаки духовна і архітектурна окраса південної перлини України поповнила число кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії РФ.

З великою помпезністю в 2010 році цей собор відкривав очільник РПЦ Гундяєв. А нині ті, кого він надалі благословляє вести війну проти України, посилають ракети та інші знаряддя вбивства на Одесу, на інші міста й села України, щоби вбивати і руйнувати.

Благословення Гундяєва – то прокляття, слова його – виправдання беззаконня, і дії його – служіння імперії зла.

Співчуваю всім, хто сьогодні в Одесі постраждав від російської атаки. А всім, хто досі вважає Гундяєва духовним своїм вождем, особливо тут, в Україні – бажаю прозріти і нарешті припинити потурання злу.

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Джерело
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Теги: Одеса Московська церква в Україні обстріл

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Черговий вияв сатанинської злоби «русского міра»
Черговий вияв сатанинської злоби «русского міра»
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