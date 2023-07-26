Бої за аеропорт у Гостомелі: розвідка розкрила раніше невідомі деталі (відео)

У перший день війни зі зброї оборонці аеропорту Антонова мали автомати Калашникова, гранатомети, БТР та гранати

Аеропорт Антонова у Гостомелі під Києвом утримували бійці Нацгвардії та Головного управління розвідки Міноборони

Якби російські окупанти змогли реалізувати свій план із захоплення Гостомельського летовища та висадки там великої кількості десанту з легкою бронетехнікою у перші дні великого вторгнення, Київ з високою ймовірністю був би окупований. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Аеропорт Антонова у Гостомелі під Києвом утримували бійці Нацгвардії та Головного управління розвідки Міноборони. Захисники протистояли так званим «елітним» підрозділам десантних військ РФ.

У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, підрозділи розвідки та Нацгвардії, зоною відповідальності яких був аеропорт, висунулися на бойові позиції. Розвідник, який був учасником тих боїв, розповів, що вже зранку почався активний обстріл аеропорту. Окупанти застосували авіацію. Командуванням було прийняте рішення вивести бійців-строковиків Нацгвардії, які не мали відповідного озброєння та навичок.

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«Наше завдання було стримати, завдавати максимальних втрат, дати ще часу прикрити строковиків, щоб вони могли нормально вийти, і максимально відтягнути противника... Нас було близько 30 осіб. Як ви знаєте з історії, їх (російських десантників, - «Главком») було більше 300», – розповів боєць ГУР.

Військовий додав, що у перший день війни зі зброї оборонці аеропорту Антонова мали автомати Калашникова, гранатомети, БТР та гранати.

«Звісно, було страшно, коли така армада гвинтокрилів по тобі починає бити, ще й два літачки по нас працює. Гвинтокрили літали по колу, наносили ураження», - додав він.

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Боєць розвідки наголосив, що Сили оборони завдали суттєвих втрат ворогу. Під час боїв нацгвардійці збили декілька гелікоптерів окупантів, також спостережні групи знищили вертоліт над Київським морем, ще один гелікоптер «приземлили» розвідники. Проте жоден російський літак не зміг сісти в аеропорту Антонова.

Воїн наголосив, що захист аеропорту був одним із ключових завдань. Адже за цей час із Гостомеля мали вивести строковиків Нацгвардії, які перебували у військовій частині, облаштувати оборону міста й дати час іншим підрозділам.

Нагадаємо, з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну в селищі та селах Гостомельської ОТГ відбувалися запеклі бої, які тривали понад місяць, більша частина будівель, включаючи житловий фонд, зазнала пошкоджень або була повністю зруйнована.