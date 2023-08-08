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Ворог вдарив по Нікопольщині «Градами»: значні руйнування (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ворог вдарив по Нікопольщині «Градами»: значні руйнування (фото)
Наслідки удару по Нікопольщині
фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок російської атаки на Нікопольщині пошкоджені ліцеї, будинки та енергооб'єкт

У ніч на 8 серпня армія РФ чотири рази обстріляла Нікопольщину: під вогнем опинилися Нікополь та Покровська громада. Ворог бив з важкої артилерії та «Граду». Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Нікополі пошкоджені одразу два ліцеї. Понівечена адмінбудівля. А ще –12 приватних будинків, дві господарські споруди, авто, газопровід та чотири лінії електропередач», – повідомив Лисак.

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Наслідки удару по Нікопольщині
фото: Дніпропетровська ОВА

Також, за словами Лисака, у Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт. Крім того, вранці російська армія знову обстріляла Нікополь. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється, проте відомо, що загиблих і поранених немає.

Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. Станом на ранок 8 серпня кількість постраждалих у результаті ракетного удару по Покровську Донецької області зросла до 67 осіб, загинуло сім осіб. 

Триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.

Теги: обстріл Дніпропетровщина

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