Представники Європарламенту досліджують наслідки агресії росіян на Харківщині

Прокурор Харківщини Фільчаков зустрівся з представниками Європарламенту

Наприкінці минулого тижня на Харківщині з візитом перебували депутати Європарламенту, зокрема, Георгіус Кіртсос, Карен Мількйор та Петрас Ауштравічус.

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Разом з народною депутатською Марією Мезенцевою вони зустрілися з керівником обласної прокуратури Харківщини Олександром Фільчаковим, йдеться в повідомленні правоохоронного відомства. Під час зустрічі йшлося про наслідки російської агресії на Харківщині та заходи органів прокуратури щодо встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.

Як інформував Фільчаков, росіяни фактично щодня обстрілюють Харківщину, через злочини країни-агресора вже загинули понад дві тисячі мирних жителів, з який 77 дітей. «Ворог щоденно обстрілює Харківщину. На жаль, вже загинуло понад дві тисячі мирних жителів, з них 77 дітей», – сказав прокурор. Поранення дістали майже 3000 мешканців області, з яких – понад 240 – неповнолітніх.

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За даними обласного прокурора, повного або часткового руйнування внаслідок ворожих обстрілів зазнали понад 28 тисяч об’єктів. «…з яких понад 4 тисячі багатоповерхівок, майже 9300 – приватні житлові будинки, понад 350 закладів культури, понад 800 закладів освіти та майже 300 – охорони здоров’я», – уточнив Фільчаков.

За його словами, постраждали через агресію росіян чимало промислових об’єктів, закладів соціального захисту, спортивної інфраструктури тощо. «РФ повинна понести відповідальність за кожний злочин. Ми працюємо щоденно для того, щоб воєнні злочинці не уникнули відповідальності за всі масштабні напади на цивільне населення», – наголосив очільник облпрокуратури.

На теперішній час органами прокуратури Харківщини здійснюється процесуальне керівництво у більш ніж 17 тис. кримінальних проваджень за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) щодо майже 18000 злочинів. Суб’єктами в них є військові російської армії. У цих справах про підозру вже повідомлено 44 особам і до суду направлено 7 обвинувальних актів (стосовно 21 особи). Обвинувальні вироки за скоєння злочинів проти українців на Харківщині вже отримали 7 росіян. Крім іншого, представників Європарламенту було поінформовано про розслідування злочинів, вчинених держзрадниками, колаборантами, пособниками окупантів, зокрема, корегувальниками вогню. У таких справах підозру отримали вже більш як 700 осіб, а до суду було скеровано майже 450 обвинувальних актів.

Обвинувальні вироки отримали вже 199 осіб. Євродепутати, своєю чергою, акцентували на важливості донесення такої об’єктивної інформації про злочини росіян проти українців до світової спільноти. У цьому представники Європейського парламенту готові надавати сприяння. Тож, за підсумками зустрічі, було узгоджено план подальшої співпраці.

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Як відомо, на Харківщині правоохоронці виявили вже 23 катівні, в яких росіяни утримували українців та іноземних громадян, до яких застосовували тортури.