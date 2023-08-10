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Російська армія в Куп'янську намагається повторити досвід «вагнерівців» – Череватий

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російська армія в Куп'янську намагається повторити досвід «вагнерівців» – Череватий
Росіяни намагаються перехопити ініціативу й прорвати оборону ЗСУ
фото з відкритих джерел

Російські окупанти хочуть повторити досвід «вагнерівців» щодо використання «м'ясних штурмів»

Ситуація в Куп'янську залишається складною, однак контрольована. Ворог використовує «м'ясні штурми», втім без успіху. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Як зазначив військовий, росіяни намагаються перехопити ініціативу наших воїнів й прорвати оборону. Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський відвідав Куп'янський напрямок, заслухав командирів й прийняв рішення, які суттєво допоможуть там організувати оборону. Ситуація залишається складною, однак контрольованою.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ, російські окупанти хочуть повторити досвід «вагнерівців» щодо використання «м'ясних штурмів», однак не мають позитивних результатів.

«Це у них така вже «репліка» на «Вагнера». Оці роти «шторм Z». Але я думаю, що завдяки нашим силами оборони вони повторять той самий «подвиг «Вагнера», – додав Череватий.

Нагадаємо, перед українським контрнаступом стоїть найскладніше тактичне завдання, яке тільки можна собі уявити – подолати стаціонарні оборонні споруди, які вибудували росіяни, тому не варто очікувати швидких результатів.

До слова, триває 533-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

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Теги: війна росія ЗСУ Куп'янськ ПВК «Вагнер»

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