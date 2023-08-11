Мешканці Куп'янщини відмовляються від примусової евакуації

Найчастіше від евакуації відмовляються люди старшого віку, але є серед відмовників і сімʼї з дітьми

Мешканці Куп’янської громади на Харківщині відмовляються від евакуації. найчастіше це роблять пенсіонери, але буває, що не хочуть їхати і молоді сім’ї з дітьми. Про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

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«На жаль здебільшого, як ми і очікували, люди відмовляються від евакуації. Але у нас постійно курсують автобусні маршрути, які зʼєднують місто Купʼянськ із обласним центром. Постійно курсує потяг. Люди звертаються – є телефон гарячої лінії. Відразу реагуємо, формуємо списки, волонтери відвозять до Харкова», – повідомив він.

За словами Беседіна, найчастіше від евакуації відмовляються люди старшого віку, але є серед відмовників і сімʼї з дітьми.

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Він додав, що у Купʼянській громаді зараз перебуває понад 600 дітей.

«Для нас дуже важливо, щоб вони були у більш безпечних місцях. Тому що ескалація, число обстрілів, які зараз є на території громади, зростає. Ми повинні уберегти особливо дітей, маломобільних, і перемістити їх у більш безпечні регіони», – наголосив Беседін.

Нагадаємо, що 10 серпня в Куп'янському районі оголошено обов'язкову евакуацію. Це пов'язано із посиленням обстрілів з боку РФ. Примусова евакуація оголошена з території населених пунктів, наближених до зони бойових дій, Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково з територій Кіндрашівської сільської, Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад.